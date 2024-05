Han er ikke blevet set siden den 22. april.

Og det undrer i den grad politiet, at der slet ikke er fundet nogle spor efter den seksårige Arian, som forsvandt i Bremervörde.

Nu er der dukket en ny teori op om, hvad der kan være hændt.

Det skriver Bild.

Politiet har genoptaget den storstilede eftersøgning af seksårige Arian, der har været forsvundet siden 22. april. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet har genoptaget den storstilede eftersøgning af seksårige Arian, der har været forsvundet siden 22. april. Foto: Stringer/EPA/Ritzau Scanpix

Ifølge mediet undersøger politiet nu intenst et tip om, at Arian kan have været offer for en jagtulykke.

Drengen skulle være blevet ramt af skud ved et uheld, og han er så efterfølgende blevet behandlet i et privat hjem har flere borgere fortalt uafhængigt af hinanden.

Politiet har ikke ønsket at kommentere de oplysninger.

Talsmanden for det lokale politi, Heiner van der Werp, siger:

»Det er uforklarligt for os, at vi endnu ikke har fundet drengen,« siger han.

I den slags sager vil der på nuværende tidspunkt typisk være dukket et eller andet spor efter den forsvundne op, forklarer han.

»Vi kan ikke udelukke noget i forhold til, hvad der kan være sket. Vi har aldrig udelukket, at der kan være tale om en bortførelse,« siger talsmanden.

Arian er sidst set 22. april klokken 19.30, hvor han befandt sig i sit hjem i den lille tyske by Elm.

På en overvågningsvideo kan man se ham forlade forældrenes hjem og løbe mod en skov.

1200 personer fra politi, brandvæsen, militær, hjælpeorganisationer og frivillige har alle hjulpet med at lede efter drengen. En eftersøgning, der bliver beskrevet som den største organiserede nogensinde i Tyskland.

Man har fundet et fodaftryk nær den lille flod Oste, hvilket får politiet til at spørge sig selv: Faldt Arian i floden, og blev han revet med af strømmen?

Den storstilede eftersøgning blev indstillet i sidste uge, men den blev overraskende genoptaget mandag, så noget tyder på, at politiet har fået noget nyt at gå efter.