Der findes nok ikke mange mennesker, der endnu ikke har hørt Donald Trumps stemme … Lidt for ofte endda, ville nogle måske mene.

Helt anderledes er det med Trumps yngste søn, Barron Trump. Hans stemme er kun kendt af meget få mennesker. Indtil nu.

Det var TMZ, der først beskrev, hvordan den unge Trumps stemme nu kunne identificeres.

På en privat video optaget fra et formelt arrangement på Donald Trumps Mar-a-Lago ejendom i Palm Beach, Florida, kan man se Barron Trump tale med en gæst, og endnu vigtigere, kan man høre ordene.

»Impressed with this.«

Oversat til dansk betyder det noget i stil med, »Jeg er imponeret over det her.«

Indrømmet, det er sparsomt med ord. Men det er alligevel nok til at høre den mørke mandestemme, mange kun har kunnet drømme om, indtil i dag.

Hør selv stemmen i videoen foroven.

For den 18-årige Barron Trump er nemlig blevet set på et hav af fotos med i selskab med sin far.

For nylig åbnede døren sig for, at Barron Trumps egen politiske fremtid kunne begynde, da han blev inviteret til at være en af Floridas delegerede ved republikanernes nationale konvent i juli.

Men den politiske karriere blev i først omgang kort.



Barron Trumps måtte nemlig afvise tilbuddet.

»Selvom Barron er beæret over at være blevet valgt som delegeret af Floridas republikanske parti, afviser han desværre at deltage på grund af andre forpligtelser,« fortalte hans mor, Melania Trump igennem sit kontor til Daily Mail.

Det er lidt af en tradition for Donald Trumps børn at være politiske aktive.

Både Donald Trump Jr., Eric Trump og Tiffany Trump er valgt som delegerede.

Donald Trump har meldt ud, at han stiller op til præsidentvalget i november, og det forventes, at han bliver valgt som republikanernes kandidat.