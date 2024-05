De kommende to uger skal der lægges ny asfalt på Den Nye Lillebæltsbro.

Og det kommer efter alt at dømme til at påvirke trafikken for bilisterne.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet er gået i gang i dag, mandag 13. maj, og afsluttes 30. maj. Det er højre vognbane i østlig retning, som skal have ny asfalt.

'Der vil blive arbejdet dag og nat på broen, og af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed vil også det midterste spor være spærret om aftenen og natten. I dette tidsrum vil der altså kun være én vejbane åben i østgående retning,' skriver Vejdirektoratet og fortsætter:

'Vejdirektoratet forventer, at asfaltarbejdet på broen vil skabe kø i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen.'

Asfaltarbejdet er først skridt i en total udskiftning af broens asfalt.

Den totale udskiftning finder sted i 2026 eller 2027.