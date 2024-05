En helt særlig sektor har sneget sig ind i danskernes portefølje i første kvartal af 2024.

Det viser frisk data fra handelsplatformen Nordnet over, hvilke udenlandske aktier de danske privatinvestorer købte og solgte i første kvartal af 2024.

Her kan man se, at dagsordenen om oprustningen af forsvaret i Europa har spredt sig til danskernes porteføljer. Her er der blandt andet blevet købt op i svenske SAAB, tyske Rheinmetall og norske Kongsberg.

Danskerne har også købt op i chipsektoren, hvor man finder giganter som Nvidia, AMD og TSMC.

Mest købte udenlandske aktier:

Mest solgte udenlandske aktier:

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



