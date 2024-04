Prinsesse Isabella er kæk og kan ses som et frisk pust for Kongehuset. Men det samme gør sig ikke helt gældende for kronprins Christian.

Han kan ikke på samme måde tillade sig at flirte med pressen, men bliver nødt til at holde fast i den mere seriøse fremtoning.

Det fortæller kommunikationsekspert Anna Thygesen i B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen', når snakken falder på forskellen på kronprins Christian og prinsesse Isabella.

Ifølge Anna Thygesen falder prinsesse Isabella ind i kategorien 'perfekt – uperfekt', hvilket betyder, at hun med sin lidt kække stil, hvor hun for eksempel svarer sin mor igen, i virkeligheden gør Kongehuset mere folkeligt og dermed mere populært.

Kronprins Christian og prinsesse Isabella på balkonen på Amalienborg på kronprins Christians 18 års fødselsdag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men det betyder dog ikke, at hun også vil opfordre Kronprins Christian til at blive mere kæk.

»Jeg tror, at hun (prinsesse Isabella, red.) er den vildere version af kronprins Christian,« siger hun og tilføjer:

»Og det, tror jeg, kan blive meget godt for ham – at der er en, der kan blive mere kæk, end han er, for han er jo den, der skal være den alvorlige. Han er den, der overtager sin fars job med en partner,« siger hun.

Det er kun et par uger siden, at kronprins Christian selv vakte opsigt, da han gav den gas med både drinks, venner og veninder ved en koncert i Forum.

Kongeparrets børn ved tronskiftet. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Og selv om de fleste nok vil mene, at det selvfølgelig er i orden for en ung mand at feste – også selv om han er kronprins, så er der også en grænse. Og grænsen er strammere for kronprins Christian end for prinsesse Isabella:

»Det er simpelthen mere problematisk for ham, hvis han flipper mere ud i privaten, og det bliver opdaget,« siger Anna Thygesen og henviser til, at det blandt andet også var uheldigt, at kronprins Christian blev rullet ind Herlufsholm-skandalen.

»Han blev ufrivilligt rullet ind i det der elitære rigmands-noget frem for det elitære kongehus-noget, og der tror jeg, at han skal passe mere på end sin søster, der godt kan tillade sig at være lidt mere sådan 'Jeg har smarte venner, og jeg tager til Skt. Tropez,' siger Anna Thygesen og tilføjer, at Kronprinsen ellers kan komme til at fremstå for overfladisk og pengefikseret.

Hør mere om, hvorfor Anna Thygesen mener, at Kongehuset ikke skal blive for 'rigmandsagtige' i 'Kongehuset bag kulissen'. Her kan du også høre mere om prinsesse Isabella, og hvorfor hun kan blive et scoop for Kongehuset.