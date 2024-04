I koldt blod trak hun en pistol i retssalen, da manden, der havde slået hendes syv-årige datter ihjel, skulle for en dommer.

»Vi forstår hende jo godt. Hun gør det, som mange tænker: 'Hvis nogen rører mit barn, så slår jeg dem ihjel. Forskellen er bare, at vi andre ikke gør det,« siger journalist og forfatter Anne Lea Landsted.

Hun er forfatter bag bogen 'Kvinder der slår ihjel', som udkom i marts. Den opruller blandt andet sagen om den tyske Marianne Bachmeier, der dræbte sin datters drabsmand.

Hendes historie er en af de otte sande fortællinger om kvinder, der dræber ud fra de syv motiver, som politiet arbejder ud fra: Selvforsvar, fanatisme, spænding, begær, hævn, jalousi og profit.

Journalist og forfatter Anne Lea Landsted er udkommet med bogen 'Kvinder der slår ihjel,' hvor hun gennemgår tidligere drab begået af kvinder.

Marianne Bachmeier var en mor, der så sig nødsaget til at hævne drabet på sin datter. Og endda blev tilgivet af hele befolkningen.

»Det er en kvinde, der har slået ihjel, men hun bliver ophøjet til en gudinde og en helt,« siger Anne Lea Landsted.

Men ifølge forfatteren var Marianne Bachmeier ikke helt så ren, som medierne gjorde hende til.

»Da jeg dykkede ned i den sag, blev jeg overrasket over, hvor usympatisk hun egentlig var. Men hendes skønhed forblændede os,« siger forfatteren.

Marianne Bachmeier elskede nemlig opmærksomheden, da det var hende, der sad i den varme stol i retten, hvor hun også fremstod upåvirket af at være sigtet for drab.

Historien starter dog ikke der.

Kvalt med strømpebukser

En søndag i maj 1980 løb syvårige Anna rundt og legede på gaden i Lübeck, selvom hun egentlig burde have været i skole.

Det var ikke noget nyt for naboerne at se, da hendes mor, Marianne Bachmeier, havde for vane at vågne for sent til at følge datteren afsted.

Marianne Bachmeier boede i Lübeck ovenpå restaurant og værtshus Tipasa, hvor hun også arbejdede.

Denne dag kom syvårige Anna dog hverken i skole eller hjem til sin mor igen.

Anna mødte nemlig slagtersvenden Klaus Grabowski.

Klaus Grabowski var tidligere dømt for overgreb, hvorfor han var blevet steriliseret. Men efter flere år, hvor han var i hormonbehandling, blev steriliseringen omstødt.

Klaus Grabowski forklarede efter drabet politiet, at han havde mødt Anna foran sin lejlighed, inviteret hende med op for at lege med hans kat og slået hende ihjel ved at kvæle hende med et par strømpebukser.

Først havde han voldtaget hende.

Fra mor til morder

Et år senere sad slagtersvenden på anklagebænken for overgreb og drab på Anna, da Marianne Bachmeier kom ind i retten med en pistol og affyrede otte skud mod manden.

Seks eller syv ramte ham, og han døde på stedet.

Drabet fyldte aviser i både Danmark og Tyskland, fordi den havde alt. En seksuelt forstyrret mand, der begik overgreb og drab på et barn, og »den smukke mor«, der tog sagen i egen hånd og selv endte på anklagebænken.

Hundredevis af borgere dukkede op ved retten for at få indblik i, hvordan retssagen gik, da Marianne Bachmeier skulle for en dommer.

Folkestemningen var ikke til at tage fejl af: Man kunne godt forstå hende. Hun blev tilgivet af befolkningen, skriver Anne Lea Landsted i bogen.

Marianne Bachmeier blev i marts 1983 ved domstolen kendt skyldig i drab og ulovlig våbenbesiddelse. Dommen blev mild og lå ikke i nærheden af livstid, som anklagemyndigheden ellers gik efter.

Seks års fængsel lød dommen.

Og efter at have afsonet halvdelen af dommen blev Marianne Bachmeier løsladt.

Anne Lea Landsted fortæller, at der ikke er mange sager, hvor kvinder har slået ihjel i Danmark. Derfor er der heller ikke mange undersøgelser af baggrunden for drabene.

Netop derfor blev forfatterens nysgerrighed vakt, og en bog om fænomenet blev til.

»Langt de fleste drab bliver begået af mænd. De fleste ofre er også mænd. Så jeg spekulerede over, om det er de samme motiver, som kvinder dræber ud fra.«

Og de syv motiver kan godt bruges på kvinder også. En anden sag, der bliver fortalt i bogen, handler om søstrene fra Asnæs, der myrdede deres fælles mand, fordi han var voldelig.

En tredje handler om slagterdatteren, der i en stille by på Fyn slog en ældre herre ihjel for penge.

'Kvinder der slår ihjel' er udgivet ved Kriminalforlaget og udkom 12. marts 2024.

