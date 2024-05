»Man tænker ikke ligefrem, at man er gravid, når man taber 15 kilo.«

Slet ikke når man samtidig er på prævention, har taget en fortrydelsespille og fået en negativ graviditetstest.

Men alligevel er Maria McKinlay en af de kvinder, der, mod alle odds, endte med at få en baby i maven.

Det skete, mens den 31-årige var på slankemidlet Wegovy.

Emma kom til verden 13. marts 2024. Foto: Foto: Privat. Vis mere Emma kom til verden 13. marts 2024. Foto: Foto: Privat.

B.T. kunne fredag beskrive, hvordan slankemidlet Ozempic har overrasket flere kvinder med graviditet.

Eksperter peger på, at vægttab øger fertilitet, mens andre spekulerer i, at noget af indholdet i slankemidlet kan »forstyrre orale præventionsmidler og forårsage præventionssvigt.«

Maria McKinlays historie bliver dog ikke kun ved slanke- eller præventionsmidler.

Og den starter slet ikke på den dag i februar, hvor en scanning viste en lille pige i hendes mave.

For flere år siden fik Maria McKinlay af en læge at vide, at det ville blive tæt på umuligt at blive gravid.

Det skyldes, at hun har sygdommen PCO, der er hormonforstyrrende og ofte medfører vægtøgning og ufrivillig barnløshed.

»Det har været enormt hårdt, men jeg har lært at leve med det. Jeg havde indfundet mig med at være 30 år, og at det nok ville blive umuligt at blive mor.«

Men vægten kunne Maria McKinlay pludselig gøre noget ved, og derfor valgte hun at starte på Wegovy.

Hun fik en recept på et år gennem en privatklinik, hvor kiloene dernæst begyndte at rasle af hende.

Faktisk gik det så stærkt, at hun begyndte at få ubehag i maveregionen. Lægen fortalte hende, at det nok bare var, fordi hun havde en irriteret tyktarm. Og det er der ikke meget at gøre ved.

Mod alle odds

Sideløbende med sit ugentlige skud af slankemidlet var Maria McKinlay også på prævention i form af minipiller.

Og så tog hun ikke mindst en fortrydelsespille i juli måned sidste år. Det var den måned, hun blev gravid.

På grund af ubehag i maven tog Maria McKinlay også en graviditetstest, der, som forventet, var negativ.

Derfor blev hun blæst noget bagover, da hun i februar i år igen tog mod sin læge – fortsat med maveproblemer.

Hun var muligvis gravid. Lidt langt henne faktisk, måske 20 uger.

»Det var slet ikke en irriteret tyktarm. Der lå jo faktisk en baby og sparkede,« siger hun, og tilføjer:

Emma er i dag to måneder gammel og udvikler sig, ligesom hun skal. Foto: Foto: Privat. Vis mere Emma er i dag to måneder gammel og udvikler sig, ligesom hun skal. Foto: Foto: Privat.

»Ovenpå min mislykkede graviditet i 2017, blev jeg bange. Jeg gik straks i gang med at tænke på, om det skulle ende i en abort.«

Lægen valgte at sende hende direkte på hospitalet, fordi den tidligere graviditet endte ulykkeligt.

Dengang fik Maria McKinlay at vide, at hvis det nogensinde lykkedes hende at blive gravid igen, så skulle hun jævnligt forbi lægen for, at de kunne sikre sig, at der ikke var noget galt med fosteret.

'Jeg var i chok'

De mange lægebesøg nåede Maria McKinlay dog aldrig i forbindelse med sin uventede graviditet.

Da Maria McKinlay i februar lå på Svendborg Hospital kørte tankerne stadig rundt. Hun var bekymret.

En læge tog hende i hånden, og sagde: »Du er i hvert fald gravid. Men det er ikke i 20. uge. Du skal føde om seks uger.«

Det skulle vise sig, at Maria McKinlay havde båret rundt på en baby i 34 uger. En såkaldt 'skjult graviditet'.

»Jeg var i chok. Jeg har jo ikke taget hensyn til koffeinindtag, hvilke mineraler jeg har manglet, eller om jeg har spist for meget sushi,« siger hun, og tilføjer:

»Jeg har heldigvis kun været i byen to gange, hvor jeg har fået to-tre genstande. Men jeg havde det jo så skidt med det. Det var skræmmende.«

I de kommende seks uger skulle Maria McKinlay nu forberede sig på at møde sin datter. Hun skulle tale til hende. Knytte et bånd.

Lægerne var også ekstra opmærksomme på, at Maria McKinlay havde taget Wegovy i de første måneder af hendes graviditet.

Derfor var hun til scanning en gang om ugen frem til, at datteren blev født.

Emma kom til verden i marts måned 2024. Hun var helt »perfekt og udvikler sig, som hun skal.«

Sygeplejerskerne roser hende, hver gang de ser hende. Der er ikke noget at sætte en finger på, forklarer moren.

Selvom Maria McKinlay nu render rundt på barsel med sin to måneder gamle datter, så har oplevelsen alligevel sat tanker i gang hos hende.

»Tænk, hvis det havde været en pige på 17 eller 18 år, der ikke havde opdaget det. Hele hendes liv var vendt op og ned.«

