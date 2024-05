Forbrugerrådet Tænk er ude med riven efter Nettos metoder til at få kunder ind i butikken og købe varer, der ser ud til at være billige.

Ifølge Marie Frank-Nielsen, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, har Netto to måder at sørge for, at reklamerede varer ikke er omfattet af regler for varer på tilbud.

For det første kaldes Nettos ugentlige reklameavis med priser ikke for en tilbudsavis, men en avis.

Og for det andet omtales en stor del af varerne i avisen som Spot-varer, hvor det kun er den nuværende pris, der nævnes. Altså ikke nogen førpris.

»Hovedreglen er, at når et produkt sættes på tilbud, skal produktet have været udbudt til sin normalpris i mindst 30 dage, før et tilbud kan sammenlignes med denne pris. Men det gælder ikke, når det kaldes eksempelvis en Spot-varer og ikke kaldes for tilbudsvarer,« siger seniorjuristen.

'Stor usikkerhed'

B.T. har i maj fortalt, hvordan kunder som Majbritt Hansen fra Vejen, Lis Rye Jensen fra Valby, Solwej Jensen fra Østerbro og Inge Nilsson fra Farum har droppet Netto, fordi de ikke kan finde de Spot-varer Netto i stor stil reklamerer for i deres aviser.

I en af Nettos aviser i den her måned var der netop mærket Spot ud for 150 af 205 varer, så de fylder en stor del.

Netto har reageret på historierne i B.T. med at love, at der nu kommer ændringer, så kunderne frem over på Nettos kundeapp kan få oplyst, om der er Spot-varer i den Nettobutik, der søges på.

Solwej Jensen fra Østerbro er en af de tidligere kunder i Netto, der nu har droppet discountkæden på grund af usikkerheden om de lovede Spot-varer. Foto: Privat Vis mere Solwej Jensen fra Østerbro er en af de tidligere kunder i Netto, der nu har droppet discountkæden på grund af usikkerheden om de lovede Spot-varer. Foto: Privat

»Det er positivt, at Netto nu i deres kundeapp vil informere om, hvorvidt den lokale Nettobutik, der søges på, har Spotvarer,« siger Marie Frank-Nielsen, der dog har et »men«:

»Men man står stadig tilbage med en stor usikkerhed om, hvorvidt man sparer penge på Spot-varen, da der ikke er nogen førpris. Så kunden kan ikke vide, om der er tale om tilbud.«

Loven spænder ben

Jacob Krogsgaard Sørensen, der er pressechef i Salling Group, forklarer, at Nettos avis ikke kaldes for tilbudsavis, da 'Spot-varer' og 'fast sortiment' ikke betegnes tilbudsvarer.

I forhold til at nævne førpriser er der et stort konkret problem; loven.

»Hvad angår førpriser, så har vi dem ikke med på grund den omfattende lovgivning, der er for, hvornår noget må kaldes for et ’tilbud’. Det handler bl.a. om en referenceperiode, der er sigende for, hvor længe en vare skal have den samme pris, før en prisnedsættelse må defineres som et ’tilbud’,« skriver han i mail.

Han skriver direkte, at Netto risikerer at bryde loven med »åbne øjne«.

»Med over 540 butikker, hvor der næsten hver dag laves lokale prisnedsættelser eksempelvis pga. for store leverancer, ja så brydes referenceperioden, og den eksakte vare må i avisen ikke defineres som et ’tilbud’,« skriver han og tilføjer:

»Så det gør det ekstremt svært at have førpriser, som er dækkende for samtlige varer i alle landets Netto’er, medmindre vi med åbne øjne vil bryde loven.«

Til svaret fra Salling Group har Marie Fisker-Nielsen den her kommentar:

»Netto kan selvfølgelig markedsføre sig uden at gøre brug af før-priser, hvis de synes lovgivningen er for svær. Men det går ikke, hvis de forsøger i stedet at få priserne til at se tilbudsagtige ud i tilbudsaviserne. Så bliver forbrugerne lokket til at tro, at der er tale om tilbud, selv om der ofte ikke er,« siger hun.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.



Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.