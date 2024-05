Hos Danmarksdemokraterne får kandidaterne til EU-valget en anbefaling fra Inger Støjberg med på vejen. Hos Socialdemokratiet hjælper blandt andre Helle Thorning-Schmidt til med en anbefaling af partiets spidskandidat.

Men hos Venstre får en af partiets kandidater nu en anbefaling med på vejen fra uventet kant: Nemlig fra en kontroversiel influencer, der for nylig er dømt for at billige terror.

Alexandra Sasha, der er Venstres nummer 7 på listen til EU-valget, har således fået en anbefaling med på vejen fra influenceren Ahmad Elchaabi.

Elchaabi er også kendt under navnet ‘Ahmarni”, som han bruger på sociale medier.

Hvis det navn ringer en klokke, så kan det være fordi, at Ahmad Elchaabi tidligere i år blev dømt for at billige Hamas’ terrorangreb mod Israel.

Men Elchaabi har nu også besluttet sig for at kaste sig ind i valgkampen til Europa-Parlamentet og reklamere for Alexandra Sasha.

»Skal så meget stemme i år,« lyder det således i en video, som han søndag udgav på sin Instagram.

Her kørte Ahmad Elchaabi rundt i sin bil og filmede Alexandra Sashas valgplakater, mens han sendte luftkys efter hende.

Denne video videredelte Alexandra Sasha herefter på sin egen Instagram, som hun også bruger til at føre valgkamp.

B.T. har forsøgt at få et interview med Alexandra Sasha om sagen.

Det har ikke kunnet lade sig gøre, men Venstres pressetjeneste har på vegne af Sasha tilsendt følgende skriftlige kommentar:

»Som mange andre bruger jeg også de sociale medier til at gøre opmærksom på min valgkamp, og det er derfor ikke unormalt, at opslag, hvor jeg bliver tagget og omtalt, bliver delt for at skabe yderligere synlighed. Jeg har dog aldrig mødt Ahmarni, og jeg havde ingen anelse om, hvad han var dømt for, men det er klart, at jeg fremover vil være mere opmærksom på, hvilke opslag der bliver delt fra profilen.«

Ahmad Elchaabi blev i februar i år dømt for at billige Hamas’ terrorangreb mod Israel i oktober 2023.

Dommen lød på fire måneders betinget fængsel og 100 timers samfundstjeneste.

Da B.T.s journalist forsøgte at spørge ind til dommen, lød svaret fra Elchaabi: »Stik en finger i røven.«

