Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt tirsdag en 22-årig mand i forbindelse med et knivstikkeri, der fandt sted i Esbjerg fredag aften.

Den 22-årige er den tiende person, politiet har anholdt i forbindelse med knivstikkeriet.

Derudover leder politiet efter en særlig person, der kan have relevans for opklaring, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Fredag aften modtog politiet en anmeldelse om, at en 27-årig lokal mand var blevet stukket med en kniv ved Frodesgade 150 i centrum af Esbjerg. Den 27-årige blev indlagt i kritisk tilstand.

»Politiet indledte straks fredag aften en omfattende efterforskning, der førte til anholdelse af ni personer, der alle er fra Esbjerg Kommune. To af mændene blev lørdag varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Esbjerg sigtet for forsøg på manddrab. De øvrige anholdte blev løsladt efter endt afhøring, men er fortsat sigtet for forsøg på manddrab,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige er også blevet sigtet for forsøg på manddrab. Han fremstilles i grundlovsforhør onsdag klokken 10:30 ved Retten i Esbjerg.

I forbindelse med aktionen efterlyser politiet et vidne, der cyklede forbi gerningsstedet på gerningstidspunktet.

Vidnet var iført en gul jakke, kasket og solbriller.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man tjekker sin videoovervågning fra området omkring Frodesvej 150 i tidsrummet 20:15 til 20:45.

Derudover opfordrer politiet eventuelle vidner til hændelsen, til at kontakte politiet på 1-1-4.

Det 27-årige knivstikoffer er nu uden for livsfare.