Der var skår i mesterskabsglæden for en dansk landsholdsspiller mandag aften.

Mesterskabsfejringerne med Galatasaray fik nemlig et surt efterspil for forsvarsspiller Victor Nelsson og hans familie.

Det fortæller han på sin Instagram, hvor han skriver, at hans familie blev angrebet og overfuset i forbindelse med guldfejringen på stadion mandag, efter klubben tog mesterskabet i weekenden.

»Til de Galatasaray-fans, der angreb og fornærmede min familie under titelfejringen: Skam jer,« lyder det kort på Victor Nelssons Instagram, hvor en lang række Galatasaray-fans skriver støttende kommentarer til danskeren.

Foto: Victor Nelssons Instagram Vis mere Foto: Victor Nelssons Instagram

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Nelsson.

Den blonde midtstopper vakte i efteråret opsigt, da han i et interview i landsholdslejren tordnede mod klubben, hvor han var røget ud i kulden efter at have været fast mand.

Han fortalte blandt andet, at han ikke ønskede at forlænge sin aftale med klubben.

»Hvis jeg ikke spiller, hvad fanden skal jeg så lave? Med al respekt. Jeg bor i Istanbul for at spille fodbold, og hvis jeg ikke gør det, så skal jeg finde et andet sted. Det er klart. Jeg kan ikke lide at sidde på bænken,« lød det fra Nelsson, som siden er kommet ind i varmen på holdet.

Og han afsluttede altså sæsonen med at snuppe sit andet mesterskab i klubben, efter han kom til fra FC København i 2021.

Det skete, da Galatasaray tog titlen lige foran rivalerne fra Fenerbahce.

Nu venter EM efter alt at dømme for den danske midtstopper, der indtil videre er noteret for 12 kampe.