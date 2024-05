Hele verden holdt vejret, da ubåden Titan sidste år forsvandt på vej mod Titanics vrag. De fem personer ombord døde, da ubåden imploderede langt under overfladen.

Men tragedien skræmmer ikke den amerikanske milliardær Larry Connor.

Det dybe hav trækker i rigmanden.

Og nu vil den 74-årige ejendomsinvestor bevise, at det er muligt at nå ned til Titanic, der ligger omkring 3,8 kilometer under havoverfladen. Det skriver New York Post og The Wall Street Journal.

Larry Connor (nummer to fra højre) var blandt de fire første private rumrejsende til Den Internationale Rumstation. Nu vil han dykke ned til Titanic. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Larry Connor (nummer to fra højre) var blandt de fire første private rumrejsende til Den Internationale Rumstation. Nu vil han dykke ned til Titanic. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

Larry Connor, der i 2022 var én af fire mænd på den første private rejse til Den Internationale Rumstation, har allieret sig med ubådsfirmaet Triton Submarines og dets medstifter Patrick Lahey.

De vil bevise, at ubådsindustrien er langt sikrere end den OceanGate-ubåd, der sidste år endte i alverdens overskrifter på tragisk vis.

»Jeg ønsker at vise folk verden over, at selvom havet er ekstremt kraftfuldt, så kan det også være vidunderligt, fornøjeligt og ændre ens liv, hvis man gør det på den rigtige måde,« siger Larry Connor til The Wall Street Journal.

Sammen med Patrick Lahey vil de dykke ned til Titanic-vraget i en topersoners ubåd, som Lahey har bygget for knap 140 millioner kroner.

Ifølge New York Post ringede Larry Connor til Patrick Lahey kun få dage efter Titan-tragedien for at overbevise ham om, at han skulle bygge en bedre ubåd end OceanGate.

Netop Patrick Lahey var en af kritikerne af OceanGate's direktør Stockton Rush, der var ombord på og mistede livet i sin egen ubåd.

Lahey kaldte OceanGates sikkerhed for tvivlsom.

Hverken Larry Connor eller Patrick Lahey har sat en dato på, hvornår de vil forsøge det dyk, der kostede Stockton Rush og fire andre livet ombord på Titan sidste år.