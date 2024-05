Selvom kok og forhenværende Masterchef-dommer Thomas Castberg går op i kvalitet og sundhed, kan han sagtens lave hurtige retter i hverdagen.

En af de retter deler han i det seneste afsnit af podcasten Spar Kassen.

»Noget af det, jeg plejer at sige er et godt trick, det er at have nogle kondimenter. Du kan have to-tre saucer, som du har lært at lave dig selv. Det kræver godt nok lidt engagement at lære det, men det kan være, du laver en pesto eller en mojo eller en aioli. Hav det stående i dit køleskab. Lav det en gang om ugen,« siger Thomas Castberg:

»For så kan du nøjes med lige at koge en gang pasta. Og det går endnu hurtigere end at varme en færdigret. Så har du din sauce, din marinade. Så vender du din pasta i det og river noget ost ud over. Du har verdens bedste ret.«

»Hvis dine børn skal have lidt fibre, så giv dem en gulerod til. Så har du brugt 26 kroner på pasta og lidt penge på noget marinade. Det er et tilfredsstillende måltid, og der er et vist kvalitativt niveau i det. Og det er billigt.«

Han fortsætter kort efter med endnu et konkret sparetip til nem og god mad 22.30 minutter inde i udsendelsen.

Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.