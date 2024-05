Thiago Braz kan godt vinke farvel til legene i Paris til sommer.

Den tidligere OL-guldvinder i stangspring i 2016 er blevet udelukket i 16 måneder for brug af et ulovligt stof.

Sådan lyder det i en udmelding tirsdag fra Athletics Integrity Unit (AIU), der er atletikkens dopingbekæmpere.

Den 30-årige brasilianer har gjort brug af det forbudte stof ostarin, som er forbudt, fordi det er muskelforstærkende. Det virker lidt som anabolske steroider.

Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Thiago Braz vandt guld i stangspring på hjemmebanen i Rio de Janeiro i 2016.

Her slog han også en olympisk rekord ved at nå op over 6,03 meter.

Brasilianeren har appelleret dommen og forklarer, at han ikke bevidst har taget stoffet, men har fået det gennem et kosttilskud, som han blev anbefalet af en ernæringsekspert.

Thiago Braz vandt bronze ved de seneste lege i Tokyo, men kommer altså ikke til at deltage ved OL i Paris til sommer som følge af dommen.