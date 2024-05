Den langstrakte retssag om knivdrabet på højgravide Louise Borglit i Herlev i 2016 er netop gået ind i sidste fase ved byretten i Glostrup.

Her er en 30-årig mand tiltalt for kvindedrabet i Elverpaken. Han nægter sig skyldig.

Specialanklager Bo Bjerregaard fra Vestegnens Politi giver tirsdag formiddag nævningetinget sin konklusion på bevisførelsen i den såkaldte procedure.

Og her var konklusionen klar:

Det står ifølge anklageren tindrende klart, at den 30-årige er skyldig.

»Man skal høre sandheden fra børn og fulde folk – og så dem, der ved, at de ikke bliver aflyttet,« indledte anklageren.

Ifølge Bo Bjerregaard har den tiltalte erkendt drabet på Louise Borglit mange gange på de hemmelige aflytninger.

»Han har givet detaljer, som kun gerningsmanden kender.«

»Han havde et unikt kendskab til, at Louise fik næsten skåret af. Og til hvilken rækkefølge, hun blev stukket i. Han har også kunnet give en detaljeret beskrivelse af, hvordan han kom af med gerningskniven.«

Samtidig fremhævede anklageren også, at den 30-årige har erkendt drabet over for andre og hans ustabile psykiske tilstand omkring gerningstidspunktet.

»Han var en tikkende bombe,« lød det fra anklageren.

Desuden fremhævede han den tiltaltes »påfaldende lighed med gerningsmandens signalement«, hans manglende alibi for gerningstidspunktet og de belastende oplysninger om, at han havde gjort noget grusomt, som han oplyste bare tre dage efter gerningstidspunktet for drabet på den lukkede psykiatriske afdeling, hvor han var indlagt.

»Og samtidig har han ikke været bare i nærheden af selv at kunne afvise anklagerne. Han lyver værre end en hest kan rende,« siger anklageren.

Et af de helt centrale spørgsmål i den stærkt usædvanlige sag har været, om politiet måtte bruge de lydoptagelser, som en hemmelig agent fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) optog med den nu tiltalte i fængslet.

Det spørgsmål har både byretten, landsretten og senest Højesteret vurderet, inden det for nylig blev endelig afgjort af landets højeste retsinstans, at anklageren må bruge optagelserne i fuldt omfang som beviser.

Det var en meget stor sejr for anklagemyndigheden, fordi lydoptagelserne har været det juridiske omdrejningspunkt for den tiltale for kvindedrabet, som er blevet rejst mod den 30-årige mand.

Den 30-åriges forsvarer – advokat Christina Schønsted – har fra straffesagens start hævdet, at de hemmelige optagelser havde karakter af en ulovlig afhøring. Derfor mente hun, at lydoptagelserne ikke måtte bruges som bevis i sagen.

Men det har Højesteret altså nu godkendt.

Forsvareren har senest krævet, at nævningesagen skal gå helt om på grund af rettergangsfejl, men det her byretten afvist. Det delspørgsmål skal Østre Landsret nu se på i et kæremål.

Af mangel på egentlige tekniske beviser i sagen har lydoptagelserne spillet en meget stor rolle under anklagerens bevisførelse i sagen.

Også selv om den tiltalte selv undervejs har affejet deres betydning igen og igen med standardfrasen: »Det var bare snak«.

På det tidspunkt vil det være over to år siden, at den nu 30-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt Louise Borglit i Elverparken i Herlev i november 2016 med adskillige knivstik, blev anholdt og sigtet for drabet.

Dengang sad han allerede i fængsel og var i gang med at afsone en længere fængselsdom for især et drabsforsøg på en tidligere kæreste, der blev begået et års tid efter drabet i Herlev.

På det tidspunkt havde politiet fået rettens tilladelse til at lave skjulte rumaflytninger af ham i fængslet i Enner Mark ved Horsens.

Her blev en hemmelig PET-agent med dæknavnet Frank i tre uger i oktober og november 2020 sendt ind til ham bag tremmerne under dække af også at være kriminel.

Senere blev den mistænkte flyttet til Nr. Snede Fængsel, hvor Frank fem gange i efteråret 2021 og foråret 2022 besøgte ham i besøgsrummet og hemmeligt optog deres samtaler.

Efter planen skal den 30-åriges forsvarer på torsdag komme med sine afsluttende procedurebemærkninger.

Og herefter er det målet, at der kan afsiges dom i den langstrakte nævningesag 10. juni.