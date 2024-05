Der er flere ting, der ikke stemmer i debatten om Danmarks grønne omstilling. Atomkraft dømmes ude af venstrefløjen, fordi vind- og solenergi efter sigende er billigst.

Men hvis det virkelig er den bedste og billigste energi, hvorfor skal det så have massiv statsstøtte? Hvorfor er det nødvendigt med en statsstøtte på (foreløbigt) 17,6 milliarder for Energiø Bornholm?



Og så er der Energiø Nordsøen. Det projekt måtte man til sidst helt opgive, fordi det ville kræve statsstøtte på over 50 milliarder, hvilket gjorde, at det langt fra var rentabelt.

Der er også eksemplet med en ny havvindmøllepark, der faldt til jorden, fordi ingen ville byde på opgaven uden løfte om massiv statsstøtte.

Det siger næsten sig selv: Hvis vindenergi virkelig var så god en forretning, ville private aktører springe til buddet uden først at forlange massiv statsstøtte. Dette er ikke min egen pointe men forfatteren Hans Jørgen Nielsens.

Han tilføjer i dagens afsnit af B.T.s debatpodcast Borgerlig Tabloid:

Hvis atomkraft på dansk jord er så langt ude i skoven, hvorfor så bevare det de facto forbud, der har eksisteret siden 1985?

Det er næsten umuligt for mig og andre lægmænd at vurdere, om atomkraft på dansk jord er den bedste løsning. Det kan være, at det er nok at importere atomkraft fra vores nabolande.

Men det generer min logik, at der i så fald er brug for et forbud.

Næst efter landets forsvar er adgangen til billig, grøn og stabil energi måske den vigtigste opgave, som politikerne har. Vi bør som skatteborgere kunne samle os på tværs af ideologiske skel og kræve, at det ikke er Gretha Thunbergs klimakult, der får lov til at diktere energipolitikken.

Det bør ikke være følelser for vindmøller eller myter om atomkraft, der styrer. Her må rationelle argumenter råde.

Astrid Johanne Høg

