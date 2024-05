TV 2 løfter i den grad dynen på danske kriminelle underverden i den nye dokumentar 'Den sorte svane'.

Dokumentaren binder også underverdenen sammen med de pæne erhvervsdrivende på overfladen i Danmark.

Over fem afsnit sætter 'Den sorte svane' fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

I andet afsnit af dokumentaren kan man se, at 'muldvarpen' Amira Smajic modtager dokumentation for falske fakturaer fra et firma, der ejes af forretningsmanden Martin Malm.

Her har TV 2 kunnet dokumentere, at det er nogle af de største københavnske natklubber, der har modtaget falske fakturaer fra Martin Malm som kunder i hans firma.

Der er tale om Chateau Motel, Søpavillonen og Museo.

Ifølge fakturaerne, som TV 2 har set, har aftalen handlet om levering af vagter til natklubberne.

De er dog ikke kommet fra Martin Malm, men derimod er vagterne anskaffet af en privatperson uden et aktivt selskab.

Martin Malm fortæller i dokumentaren om falske fakturaer og firmaer. Foto: TV 2 Vis mere Martin Malm fortæller i dokumentaren om falske fakturaer og firmaer. Foto: TV 2

Dermed har der ifølge TV 2 været tale om en fakturafabrik, der bruges til hvidvask af penge.

Svindlen foregår ved, at fakturafabrikkerne udsteder falske fakturaer til underselskaber, der vil snyde med skat og moms.

Natklubberne har skrevet til TV 2, at de ikke vidste, de handlede med en fakturafabrik.

Søpavillonen og Museo oplyser, at de har iværksat en undersøgelse af den privatperson, der har leveret vagter til natklubberne.

Remee Jackmann, der er ejer af Museo, har ikke ønsket at kommentere på B.T.s henvendelse omkring undersøgelsen, og hvordan samarbejdet med Martin Malm i første omgang opstod.

På samme måde har B.T. spurgt ejerne af Søpavillonen, Simon Lennet og Simon Frank, hvad deres undersøgelse har vist og hvilke konsekvenser, det eventuelt får.

De er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Martin Malm har ikke ønsket at stille op til interview om dokumentaren, men har over telefonen meddelt TV 2, at de 'ikke har det fulde billede'.

Du kan se 'Den sorte svane' på TV 2 Play og TV 2.