Over fem afsnit sætter TV 2's dokumentarserie 'Den sorte svane' fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

Alle fem afsnit blev udgivet tirsdag morgen på TV 2 Play, og allerede fra morgenstunden sad politiet klar til at se med.

»Det er klart, vi ser også fjernsyn,« siger Lasse Boje Nielsen, politidirektør i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Han understreger, at politiet ligesom resten af Danmark først fik adgang til dokumentaren i dag.

»Der er nogle rigtig interessante udtagelser fra flere personer i dokumentaren, og det er selvfølgelig noget, vi kommer til at kigge på.«

Dokumentaren giver nemlig også politiet et godt indblik i, hvordan Danmarks kriminelle underverden fungerer.

»Det, man kan se i dokumentaren, er et stort persongalleri, som tilsyneladende taler åbent om kriminalitet, og hvordan de tilrettelægger kriminalitet. Det synes vi fra politiets side er interessant.«

Politidirektøren vil ikke kommentere på, hvilke konkrete efterforskningsskridt, politiet har taget efter at have set dokumentaren.

Selvom serien giver et unikt indblik i de kriminelles arbejdsmetoder, er samarbejdet mellem bandemedlemmer og erhvervsfolk noget, politiet har set før.

»Den måde de arbejder på i dokumentaren overrasker os ikke. De seneste ti års tid har vi set en del meget, meget store hvidvaskningssager, som har tråde ind i det, man kan kalde Overdanmark.«

I andet afsnit af dokumentaren kan man se, at 'muldvarpen' Amira Smajic fungerer som bindeled mellem rockere og erhvervsfolk.

Den slags nøglepersoner, vil politiet blive bedre til at finde.

»I stedet for at jage den enkelte organiserede kriminelle hver gang, skal vi hele tiden blive bedre til at gå efter nogle af facilitatorerne, altså nogle af edderkopperne i hvidvasksagerne,« siger Lasse Boje Nielsen.

I dokumentaren 'Den Sorte Svane' kommer seerne på fornavn med en række medlemmer fra den kriminelle underverden.

Har I været bekendt med nogle af de bandemedlemmer og rockere, der optræder i dokumentaren?

»Jeg tror bare, jeg vil sige, at vi fra politiets side har et godt indblik i bandemiljøet i Danmark, og derfor vil vi også kende nogle af de personer, der optræder i en dokumentar som den her. Mere konkret kan jeg ikke blive på det.«

Du kan se 'Den sorte svane' på TV 2 Play og TV 2.