Guldfeber i Herning, knuste drømme på Vestegnen, enorm skuffelse i Parken og en fatal ulykke i Odense.

Aldrig har vi fulgt en så hæsblæsende, dramatisk og tæt Superliga-sæson som den netop overståede, og vi har knap nået at få vejret efter den afsluttende runde, hvor flere hold gik fra himmel til helvede - og omvendt.

Men hvordan gjorde holdene det egentlig i forhold til forventninger, resultater og præstationer i en sæson, der blev afgjort på de mindste marginaler, og hvor ingen af holdene for alvor formåede at dominere?

Det får du svaret på her, hvor B.T. uddeler karakterer til de 12 Superliga-mandskaber.

'A'hva? Fem stjerner for et mesterskab', tænker du nok. Men ja, det her var ikke en Superliga-sæson til UG med kryds og slange for FCM, for der er flere ting at forbedre for det kuld af ulve. Det kom på afveje flere gange i løbet af sæsonen - men de tog til sidst mesterskabet med en remis mod Silkeborg, hvor et lille bitte forkert mål kunne have sendt guldet til Brøndby i stedet.

Men vi letter altså på hatten over, hvordan Thomas Thomasberg fik vendt skuden, da FCM var sendt til tælling i efteråret og siden satte en voldsom stime med 12 sejre i 14 kampe sammen. Og så må vi rose ham for tre sejre og en remis i de fire kampe mod FC København i løbet af sæsonen - afgørende!

En andenplads bør jo egentlig være mere end godkendt for Brøndby IF. Men de havde alle muligheder for at tage mesterskabet og gled så i en bananskræl og røg direkte på røven. Det burde ikke have været muligt foran et propfyldt Brøndby Stadion, hvor de blågule blot skulle have et (ET!!!) point hjemme mod færdige AGF - men Jesper Sørensen og co. fejlede totalt i en pauver præstation med sære beslutninger.

Det trækker ned i en sæson, hvor Sørensen og Brøndby indtil mesterskabsspillet leverede det mest stabile niveau efter indledende fyringssnak. I mesterskabsspillet blev det for ofte for nølende, uambitiøst og ufarligt for Brøndby, der nu har fået et nyt sår i klubbens historie - andenplads eller ej.

En tredjeplads og en faretruende mulighed for at glippe Europa, hvis man klokker i det mod Randers FC på fredag. Det er helt absurd og lige til en dumpekarakter for FC København, der pryder sig af det største budget og spillere med voldsomme meritter, der funklede i Champions League.

Årsagerne til FCKs placeringsmæssige deroute i den hjemlige liga er mange, men særligt er det gentagne personlige og strukturelle fejl i defensiven samt en skødesløshed foran kassen, der sammen med sløje resultater mod topholdene står ud.

På de underliggende parametre og præstationen mellem felterne er FCK nemlig langt fremme, men skarpheden har ikke været der til at gentage triumfen fra de seneste to år - ej heller, selvom FCK leverede lige så mange sejre, remiser og nederlag som sidste år. Balancen er hårfin, men den tippede den forkerte vej, og så dumper FCK altså med et brag.

Tja, bum bum. De købte ind som aldrig før inden denne sæson - og det med et mål om at spille med om mesterskabet, men de havde store problemer med at præstere herhjemme, da de også havde Europa at se til.

På den anden side af nytår - og post Conference League - leverede FC Nordsjælland noget af det mest opløftende spil, som Superligaen havde at byde på, og Johannes Hoff Thorups tropper blev på mirakuløs vis pludselig en outsider til guldet. Det glippede dog, FCN endte nummer fire - og derfor endte hele FCN-sæsonen i en middelkarakter.

AGF

En sæson, hvor AGF måtte træde vande i et hav af skader - og det var som at tage en tår af en lunken Ceres, når man blændede op for 'GF', hvis trup slet ikke har været gearet til at kapere de mange skader, hvilket 10 nederlag og 44 point vidner om.

Til allersidst - med så godt som en fuld trup - viste Röslers tunge og noget grå hold sig pludselig som et hold med offensiv kreativitet, spilhumør og enormt potentiale. Det lover godt for næste sæson, hvis de holder sig skadefri.

Søhøjlandets Pablo Escobar, Alexander Lind, skød med skarpt i efteråret og leverede kasser i utrolige syv kampe i streg for et Silkeborg-hold, der undervejs lå nummer to i Superligaen.

Men pludselig gik gassen af Lind og resten af Kent Nielsens mandskab, der i vanvittige 14 (!!) kampe gik fra banen uden sejr. Den gode start på sæsonen sikrede dog Silkeborg en plads i mesterskabsspillet, og dét er godt klaret af klubben, der tilmed kronede sæsonen med en pokaltitel.

Går Randers FC i Europa, så ender det med at være en helt vild sæson for Rasmus Bertelsen og co.

Lige nu er det mest af alt en mellemvare, hvor Bertelsen skal have ros for at rette op på den voldsomme slinger i valsen, han kom dansende ind i Superliga-sæsonen med - og hurtigt blev der talt om, hvorvidt han skulle fyres.

Men den introverte Randers-boss har med hjælp fra profiler som Mohamed Fuseini og Lasso Coulibaly med tiden gjort kronjyderne til en ret så interessant faktor i bunden af rækken. Det kan godt lugte af top seks næste sæson.

Domkirkebyen blev renset ud for alt, der mindede om stjernestøv i form Elias Achouri, Anton Gaaei og Clint Leemans i sommerens transfervindue, og derfor lignede holdet længe en konfus bokser.

Meget forventet stod den på nedrykningsspil, hvor den nye træner Jakob Poulsen kørte Viborg i stilling til en playoffkamp om Europa - men akkurat som de fleste andre hold i denne obskure liga var der ingen kontinuitet i det, Viborg leverede, og tre grusomme nederlag til Vejle, Randers og Lyngby sendte de grønne på en ligegyldig - men også forventet - ottendeplads.

Oprykkerne bliver oppe, og målsætningen dermed indfriet på en forrygende slutspurt af holdet fra Nørreskoven, der lå under stregen indtil 28. spillerunde.

Vejle har konstant været lige ved og næsten i tætte kampe og missede længe ALLE muligheder for at komme væk fra bunden. Men profiler som Nathan Trott og German Onughka var til sidst uvurderlige og reddede vejlenserne med fire sejre i de sidste fem runder. Dét er klasse.

Den største sejr var dog nok alligevel, at Vejle undgik fup-rigmanden Caglas Senyurek i en vild aktion i vinter.

En absurd sæson med trænersalg af Freyr Alexandersson, et pinligt hej-og-farvel med Magne Hoseth - og så en redningsmission ført an af David Nielsen.

Overlevelsen blev sikret, men alligevel er det næppe en sæson, Lyngby ser tilbage på med stolthed, for hverken spillet eller resultaterne var synderlig ophidsende undervejs. Det var topscorer Andri Gudjohnsen til gengæld, selv om han allerede nu virker til at være fortid i klubben.

Det var som at se en ulykke længe før den skete. Men til sidst skete det uundgåelige efter flere års elendige beslutninger, og det fynske fodboldflagskib sank til bunds med et skrog, der var bombarderet indefra.

En fyring af Andreas Alm, der netop var smidt ud af pokalen af FC Fredericia, hjalp på absolut ingenting i OB, hvor den ene elendighed afløste den anden - og da det hele spidsede til, havde flere profiler mere travlt med at fortælle, at de var på vej væk, end at de ville kæmpe for overlevelse.

Det var pinligt fra ende til anden at følge OB i denne sæson, og nedrykningen er fortjent. Så er spørgsmålet, hvor længe der går, før skroget er lappet, og vi igen får 'Striwerne' at se på øverste niveau igen.

Oprykkerne fra Hvidovre blev i syvende runde sendt ned på sidstepladsen - og her blev de, indtil det var slut.

Ja, der var af og til fine takter i spillet, og der kom da flere sjove kommentarer og episoder fra vestegnsklubben, men ellers var det ikke et bekendtskab, vi for alvor kommer til at huske tilbage på i nyere Superliga-historie.