»Chokeret.« »Vred.« »Rystet.«

Det er blot nogle af de ord, som flere af Folketingets medlemmer bruger, når de skal beskrive det, der kommer frem i en ny dokumentarserie fra TV 2.

Over fem afsnit sætter 'Den sorte svane' fokus på, hvordan advokater og erhvervsfolk tilsyneladende hjælper rockere og bandemedlemmer med at begå kriminalitet og svindel.

SF har allerede indkaldt erhvervsminister Morten Bødskov og justitsminister Peter Hummelgaard i samråd.

Partiets finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen kan dog ikke umiddelbart pege på, om der er noget i dokumentaren, der ikke kan straffes inden for den lovgivning, der allerede findes.

»Vi ser bare igen og igen i den her type sager, at der måske er en enkelt advokat eller to, der bliver fyret, men de sidder jo i store, prestigefyldte firmaer, hvor der, ligesom vi så ved skandalen om Bech-Bruun, tydeligvis på et mere strukturelt niveau er en problematisk kultur,« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Men er der noget i den her dokumentar, der ikke kan straffes, som reglerne er i dag?

»Det er nok for tidligt at sige, men vi mener, at det er et problem, at vi bliver ved med at se de her sager, hvor store prestigefyldte firmaer udnytter den tillid, der er til dem ved, at der er folk i de øverste lag, der uden skrupler rådgiver klienter til at flytte penge rundt, som vi for eksempel så hos Bech Bruun.«

Men det er jo ikke ulovligt at få rådgivning til at betale mindre i skat. Advokater må heller ikke i dag rådgive klienter til at begå kriminalitet, så hvad er det konkret, der skal ændres?

»Man skal naturligvis som advokat kunne miste sin bestalling, hvis man laver den her type rådgivning.«

Advokater kan allerede miste deres bestalling, hvis de rådgiver til strafbare forhold?

»Ja, men der skal man som regel være dømt for noget kriminelt først. Vi bliver nødt til at at få gjort op med, at der kan sidde advokater fra nogle af de største, prestigefulde firmaer i det her land og misbruge den tillid, samfundet viser dem,« siger Lisbeth Bech-Nielsen.

SF foreslår derudover, at der bliver indført et »udvidet rådgiveransvar« for advokater, så advokaterne i højere grad bliver forpligtet til at undersøge, hvor deres klienters penge stammer fra – på samme måde som banker og andre i den finansielle sektor er underlagt regler for at kontrollere deres kunder.

Sagen vækker også forargelse hos en lang række af Folketingets partier.

»Over- og underverdenen har fundet sammen om massiv kriminalitet: Blandt andet svindel, faktureringskarruseller og systematisk ulovlig bortskaffelse af forurenet jord! Jeg er chokeret og vred over afstumpetheden,« lyder det fra Samira Nawa, der er folketingsmedlem for Radikale Venstre, i et opslag på X.

Samme sted skriver Moderaternes Lars Arne Christensen, at han er »dybt rystet«:

»Jeg er dybt rystet over, at rockere, advokater og erhvervsfolk samarbejder om svindel. Det er strafbart, hvad der foregår for åbent kamera. Jeg ser frem til, at politi og advokatsamfundet griber ind … Og ellers lovgiver folketinget meget gerne yderligere,« lyder det.

Danmarksdemokraternes retsordfører, Betina Kastbjerg, er også en af dem, der er »rystet«:

»Jeg er RYSTET over de afsløringer, der er kommet frem i TV 2s program 'Den sorte svane'. Korrupte byrådspolitikere og advokater, der hjælper kriminelle indvandrere og rocker/bandemedlemmer. Det skal stoppes nu!,« skriver hun på X.

Til TV 2 fortæller justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han blev »forarget« over det, man kan se i dokumentarserien.

»Jeg bliver også rystet. Jeg bliver vred på fællesskabets vegne. Men jeg bliver simpelthen også rasende. Og rasende på en måde, hvor det jo også er helt oplagt, at det her er vi nødt til at få greb omkring,« siger han.

Dokumentarserien har allerede ført til flere konsekvenser.

Blandt andet er en fremtrædende konkursadvokat blevet fyret, ligesom Advokatrådet på baggrund af dokumentaren har igangsat en undersøgelse af to advokater, der er med i den.

Dokumentaren rejser ifølge Advokatrådet kraftigt spørgsmålstegn ved, om de to advokater, der medvirker i udsendelserne, har levet op til de regler og forpligtelser, der gælder for advokater, lyder det i en pressemeddelelse.

Du kan se første afsnit af 'Den sorte svane' i aften klokken 20 på TV 2, mens alle fem afsnit er tilgængelige nu på TV 2 Play.