Danske boligejere kan godt begynde at finde champagneglassene frem.

I hvert fald hvis de økonomiske vismænds boligprisprognose, som offentliggøres tirsdag klokken 12.00, holder stik.

En gennemsnitlig husejer med et hus på 140 kvadratmeter vil nemlig kunne sætte over 100.000 kroner ind på friværdikontoen i gennemsnit hvert år frem til og med 2030.

De store, forventede prisstigninger er en konsekvens af, at de økonomiske vismænd vurderer, at huspriserne vil stige med 2,8 procent i år og med yderligere 2,7 procent i 2025 for derefter at accelere med prisstigninger på hele 4,6 procent om året i perioden 2026-2030.

I kroner og øre betyder det, at et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, som i 2023 kostede 2.255.000 kroner, vil have en salgspris på hele 2.981.000 kroner i 2030.

Dermed vil den samlede friværdigevinst løbe op i bundsolide 726.000 kroner over de næste syv fede år svarende til en prisstigning på 32 procent i perioden 2023-2030.

Her skal man være opmærksom på, at der netop et tale om gennemsnitstal.

I dyre og eftertragtede områder som for eksempel hovedstadsområdet er boligpriserne i både relative og absolutte tal løbet fra resten af landet de seneste år, mens det modsatte billede tegner sig i udkantsområder som Vestjylland og Lolland.

I Københavns Kommune ligger den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter hus i øjeblikket på cirka 50.000 kroner. Foto: Thomas Lekfeldt

Forudsat at priserne stiger lige meget i alle landsdele frem mod 2030, vil en husejer i Københavns Kommune kunne sætte hele 2.245.000 kroner ind på friværdikotoen i 2030 svarende til en skattefri gevinst på cirka 26.700 kroner om måneden.

Det viser beregninger, som Euroinvestor har foretaget på baggrund af Boligsidens seneste markedsindeks fra april i år.

I december 2023 kostede et gennemsnitligt hus i København Kommune nemlig 7.015.000 kroner, og med en værdistigning på 32 procent, nvil det samme hus koste 9.260.000 kroner i 2030.

Til sammenligning må den gennemsnitlige husejer med et hus på 140 kvadratmeter i Lemvig Kommune i Vestjylland tage til takke med en prisstigning på cirka 281.000 kroner fra 2023 til 2030 svarende til en månedlig prisstigning på 3.345 kroner.

I Lemvig Kommune vil et typisk hus, der i slutningen af 2023 kostede cirka 877.000 kroner, være steget til 1.158.000 kroner i 2030.

Fortsætter den historiske trend, vil prisstigningerne i udkantsområder som Lemvig Kommune endda være lavere end den gennemsnitlige prisstigning på landsplan, mens prisstigningerne vil være højere end landsgennemsnittet i og omkring hovedstaden.

