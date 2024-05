Der var massiv folkelig opmærksomhed, da Kong Frederik søndag fyldte 56.

Mange danskere var mødt op foran Amalienborg for at hylde Kongen, og det skabte noget der mindede om en glædesrus, da han sammen med Dronning Mary trådte ud på balkonen og blev hyldet af befolkningen.

Og det er tydeligvis ikke gået Kong Frederiks næse forbi, at der i store dele af befolkningen har været lykønskninger til ham.

Han står nemlig som personlig afsender på et opslag på Kongehusets Instagramprofil.

Her takker han for de mange lykønskninger på dagen.

»Tusind tak for opmærksomheden på min fødselsdag. For fremmødet på slotspladsen, for flag og fødselsdagssang samt hilsner fra nær og fjern,« lyder det i opslaget, der er ledsaget af et billede af Kong Frederik der vinker fra balkonen på Amalienborg.

