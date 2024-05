Det var med nød og næppe, at Fellesforbundet og NHO Luftfart mandag kom til enighed om en overenskomst, der forhindrede storstrejke i blandt andet Oslo og Bergens lufthavne.

Men det er for tidligt at ånde lettet op, for allerede lørdag kan den være gal igen.

Det skriver norske Børsen.

I ovennævnte sag var det 447 flyarbejdere, der truede med at nedlægge arbejdet, mens det i den kommende sag – der begynder torsdag – er Norwegians piloter, der vil have mere fritid og bedre løn.

Hvis deres krav ikke indfries, er der varslet storstrejke fra midnat 31. maj.

»Det bliver en hård omgang. Norwegian har forhandlet med piloterne i Skandinavien siden november sidste år uden at blive enige om nye overenskomster,« forklarer luftfartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Børsen.

Alf Hansen, der står i spidsen for Norwegians piloter, fortæller, at de ikke har set den samme udvikling i deres løn som hos de udenlandske kollegaer, og ifølge ham er risikoen for strejke stor.

»Den virksomhed, vi arbejder for, tjener penge, og ledelsen bevilger sig selv høje lønninger og store bonusser. Gennem svære perioder og rekonstruktioner i virksomheden har vi bidraget til vækst og overskud,« siger han til Børsen.

Hans Jørgen Elnæs tror på, at både Norwegian og piloterne vil strække sig langt for at undgå en strejke, men selv hvis det ender sådan, forestiller han sig ikke, at det bliver en lang en af slagsen.

Her nævner SAS-strejken i 2022 som et eksempel på, hvor hverken Norwegian eller piloterne vil ende.

Dengang strejkede SAS-piloterne i 15 dage, før der kom enighed om en ny overenskomst.