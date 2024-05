Kasper Hjulmand har givet klar besked.

For efter Christian Eriksen og klubkammeraten Rasmus Højlund lørdag bandt sløjfe om en lang sæson og vandt FA Cup'en med Manchester United er der brug for ro, inden den står på EM-lejr fra mandag den 3. juni.

Derfor går der lidt, før de to tager del i de aktiviteter, som landstræner Kasper Hjulmand har med en lang række spillere i Brøndby denne uge.

»Højlund kommer i slutningen af ugen, og Christian venter lidt. Han kommer måske senere på ugen eller også bliver det, når lejren starter,« sagde Hjulmand, da B.T. mandag spurgte Hjulmand, der netop har taget imod flere landsholdsspillere til fire uofficielle træninger i denne uge.

Forklaringen er, at de to United-spillere har brug for et afbræk efter en lang sæson – og særligt et mentalt ét af slagsen.

»Det er ikke alle spillere (der skal til EM, red.), der kommer ind her (til træningerne i Brøndby, red.).«

»Det er vanvittigt vigtigt at få et mentalt afbræk. De har kørt hver tredje dag i lang, lang tid, så uanset hvad, er det vigtigt, at de lige kommer lidt væk.«

»Dem, der spillede Premier League den 19. er også lige kommet væk og har været afsted med deres familier, så de kommer ind her på onsdag,« siger Hjulmand.

Har Christian Eriksen sagt, han gerne vil have de her fridage?

»Nej, jeg har snakket med ham om, at han SKAL væk. Han skal bruge tid og komme væk fra fodbold. Bare lige at kunne komme væk og ikke tænke på fodbold hele tiden. Det er rigtig vigtigt for alle, og det er helt okay, når de også er kørt så længe i sæsonen,« lyder det fra landstræneren.

Hans første uofficielle EM-træning blev aflyst som følge af forfærdeligt vejr over træningsbanerne i Brøndby.