Når der normalvis tales om den franske by Agde, er det, fordi den har ry for at være Europas sexfest-hovedstad, hvor titusindvis af swingere hvert år tager til.

Men nu er det i stedet byens borgmester, hans afdøde far og en spåkone, der har fået medier som Le Parisien og BBC til at rette blikket mod kystbyen.

»Det er en skør historie,« siger Jean Marc Darrigarde, som er advokat for byens borgmester, Gilles d’Ettore, til BBC.

En udlægning, som i hvert fald ikke er overdrevet.

Hele historien startede, da Gilles d’Ettore, som før han gik ind i politik, havde en karriere i politiet og sikkerhedstjenesten, ville snakke med sin far.

Det blev dog kompliceret af, at faren var død, så derfor gik han til Sophia Martinez, der havde ry for ernære sig som spåkone og clairvoyant.

Og Gilles d’Ettore troede angiveligt, at det virkede.

Han holdt seancer med Sophia Martinez, hvor hendes stemme rigtigt nok ændrede sig til én, der lød som borgmesterens afdøde far.

De blå flag markerer, hvor Agdes nudistrande begynder. Foto: Waltraud Grubitzsch/AP/Ritzau Scanpix Vis mere De blå flag markerer, hvor Agdes nudistrande begynder. Foto: Waltraud Grubitzsch/AP/Ritzau Scanpix

Og det var ikke kun farens stemme, borgmesteren hørte. Henover fire år fik han mere en tusindvis af telefonopkald fra 'døde stemmer', som opfordrede ham til at hjælpe Sophia Martinez.

Men nu er hun fængslet for svindel. Stemmerne, som Gilles d’Ettore hørte, kom hverken fra hans far eller andre afdøde. De kom fra Sophia Martinez, der påstås at være en ekstremt talentfuld bugtaler.

»Det er utroligt, at du har en mand i politik, borgmester og tidligere parlamentsmedlem, som er meget intelligent. Og så opdager man, at sådan en mand kan manipuleres af en kvinde,« siger Jean Marc Darrigarde og fortsætter:

»Hun fandt en mental svaghed hos ham (Gilles d'Ettore, red.) og udnyttede den til personlig vinding. Det tog lang tid, før han accepterede, at han var blevet snydt.«

Men den udlægning er Luc Abratkiewicz, Sophia Martinez' advokat, ikke enig i.

»Hun har indrømmet, at hun forrådte borgmesterens tillid, men der er ikke tale om manipulation, for hun har indrømmet, hvad hun gjorde, og andre klienter, herunder læger og arkitekter, sagde, at hun havde mystiske kræfter. Hun afslørede detaljer om deres liv, som ingen andre kendte til,« forklarer han.

Sagen kunne have nået sin afslutning her, hvis altså Gilles d’Ettore ikke havde valgt at lytte til de stemmer, der opfordrede ham til at hjælpe Sophia Martinez.

Men det mener myndighederne i Agne, at han gjorde. For offentlige midler.

Der blev givet ferier til Sophia Martinez og hendes familie, familiemedlemmer blev ansæt i byrådet, og hendes hjem blev renoveret.

Derfor sidder også Gilles d’Ettore fængslet, mens sagen efterforskes.

En enkelt ting kan de to advokater dog blive enige om, og det er at være uenige med flere af de lokale, som mener, at sagen i virkeligheden kun handler om én ting:

»For mig er sex kernen i skandalen. Når der er penge involveret, betyder det, at sex også er en del af det,« forklarer de lokal borger med et grin til BBC.

Politikeren Fabienne Varesano, der er medlem af partiet National Samling, mener, at borgmesteren bør trække sig som følge af skandalen.

»Han har gjort vores by til grin,« siger hun.