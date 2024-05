Tennisverdenen har fået et nyt powerpar, da verdens næstbedste herrespiller bekræfter forholdet til en russisk kvindelig topspiller.

Italienske Jannik Sinner har bekræftet forholdet til Anna Kalinskaya. Det gjorde verdensstjernen efter sin sejr i første runde over Christopher Eubanks ved French Open.

»Ja, jeg er sammen med Anna, men vi holder det meget for os selv. Jeg siger ikke mere,« lød det fra Jannik Sinner.

Rygtet om forholdet startede i flere italienske medier, der beskrev om forholdet til Kalinskaya, efter han brød med den italienske model Maria Braccini, som han var sammen med i fire år. Der florerede blandt andet et billede af det nye powerpar på et restaurantbesøg sammen.

Anna Kalinskaya i aktion ved French Open. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anna Kalinskaya i aktion ved French Open. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Anna Kalinskaya er 25 år gammel og er rangeret som nummer 25 på WTAs verdensrangliste.

Hun er ligeledes videre til anden runde ved French Open, hvor Jannik Sinner var på tribunen til at heppe på kæresten.

Anna Kalinskaya var ligeledes på plads på tribunerne under 22-årige Sinners kamp.

Danske tennisfans vil nok huske Anna Kalinskaya for senest at ekspedere Clara Tauson ud af WTA 1000-turneringen i Rom. Her vandt russeren suverænt med cifrene 6-1, 6-2.

Jannik Sinner har fundet kærligheden på ny. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jannik Sinner har fundet kærligheden på ny. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Clara Tauson er også klar til anden runde ved French Open, hvor hun tirsdag møder verdens nummer 11 i Jelena Ostapenko.

Holger Rune har sin første kamp ved grand slam-turneringen til gode, hvor han mandag aften møder briten Daniel Evans.

Det opgør kan du følge live på bt.dk.