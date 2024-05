Advokatbrancheforeningen kritiserer nu de advokater, som en ny TV 2-dokumentar udstiller på skjult kamera.

»De pågældende advokater siger og gør nogle helt horrible ting, som vi som brancheforening tager den skarpeste afstand fra,« udtaler formand i Danske Advokater, Jesper Rothe, i en pressemeddelelse.

I dokumentaren 'Den sorte svane', som TV 2 bringer første afsnit af tirsdag aften, viser skjulte videooptagelser af, hvordan rockere og bandemedlemmer får hjælp af advokaterne til at begå svindel.

Optagelserne viser blandt andet, hvordan en topadvokat fra et af landets mest ansete advokathuse, Horten, vejleder en svindler i at skjule kriminelles hvidvask fra myndighederne.

Dokumentarens afsløringer har kostet ham jobbet som partner i Horten.

'Den sorte svane' afslører også, hvordan en anden dansk advokat med eget kontor i København i mere end et år har lagt konto til Bandidos-rockeren Fasar Abrar Rajas' hvidvask.

Dommen over de to advokater er klar fra Danske Advokaters side:

»Det, vi ser og hører, er helt uden for almindelige advokatadfærd«, siger Jesper Rothe.

»De advokatetiske regler er meget klare. Advokater må ikke medvirke eller rådgive om noget, der ikke følger reglerne.«

I foreningen ønsker man derfor nu, at det får konsekvenser for advokaterne:

»Vi forventer, at Advokatrådet som tilsynsmyndighed for alle advokater nu gennemfører deres egen undersøgelse med henblik på at bede Advokatnævnet om at behandle sagerne.«