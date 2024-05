Døde mus og museekskrementer fundet dér, hvor man henter foder til kæledyr.

Fire gange inden for et halvt år har Fødevarestyrelsen aflagt havecentret Billigblomst i Hillerød et besøg.

Og ved det seneste besøg har man gjort flere ikke-appetitlige konstateringer.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en kontrolrapport ud fra et besøg, der fandt sted 30. april 2024, hvilket sn.dk omtalte som de første.

»I tilstødende salgshal, hvor skydedør ikke slutter tæt mod fliser, er der konstateret skadedyr som mus. Der er fundet museekskrementer og tre døde mus i salgshal omkring foder til kæledyr,« skriver Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har derfor givet havecentret en sur smiley og overvejer, om Billigblomst i Hillerød skal have en bøde.

Og da det ikke er første gang, har Fødevarestyrelsen »mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger«, lyder det.

Fødevarestyrelsen var også på kontrolbesøg 10. og 12. oktober sidste år, og på sidstnævnte besøg var der også problemer med skadedyr.

Her fandt styrelsen eksempelvis opgravning af grus efter rotter, bidemærker i paneler og ekskrementer langs vægge.

B.T. har talt med Brian Reenberg, ejer af Billigblomst-kæden, om problemerne i Hillerød.

»Hvad skal jeg sige? Det er et plantecenter. Vi ser en mus inde i vores koldhal, ringer til skadedyrsbekæmpere, som har fundet aktivitet fra mus.«

»Pr. automatik er Fødevarestyrelsen så informeret, og de fandt så også aktivitet. Vi er så blevet bedt om at fjerne fuglefoder- og frø, og det har vi gjort.«

Det er ikke første gang, der er problemer. Er der ikke blevet gjort noget siden?

»Jo, selvfølgelig. Dengang var det lidt samme situation. Skadedyrsbekæmpere kom, tjekkede og henvendte sig til myndighederne.«

»Dengang blev vi pålagt at installere en automatport, som er godkendt af myndighederne. Men vi ligger også et sted, hvor der er marker hele vejen rundt.«

Men synes du, det er tilfredsstillende?

»Nej, bestemt ikke. Derfor følger vi også de anvisninger, vi får og er i tæt kontakt med skadedyrsbekæmpere.«

Han tilføjer, at han ikke har hørt noget fra Fødevarestyrelsen vedrørende skærpende sanktioner eller bøder.

»Det håber jeg heller ikke, og vi følger jo også de anvisninger, vi får. Vi er kun interesseret i, at det ikke sker igen.«