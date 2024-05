Hun ville ikke skuffe sine fans, men nu er de alligevel blevet rasende.

Den amerikanske sangerinde Lady Gaga er nemlig havnet i massiv modvind, efter det kom frem, at hun har spillet fem koncerter i 2022, mens hun var smittet med coronavirus.

Det skriver Variety.

»Jeg fortalte det til alle fra mit team. Jeg sagde også til dem, at jeg ikke ville have, at nogen skal føle sig utrygge på arbejde. Derfor behøvede de heller ikke at optræde eller arbejde den dag,« siger stjernen i forbindelse med premieren på sin nye koncertfilm 'Gaga Chromatica Ball'.

Sangerinden tilføjer, at hun var meget bekymret for at smitte sine fans og konstant undskyldte til backstage-personalet – men hun mener også, at fans allerede udsatte sig selv for smittefare ved at dukke op til koncerterne.

Det er dog ikke et synspunkt, som alle deler.

'Det her er ikke et flex. Det viser, at du er ligeglad med dine fans, specielt dem med handicap og dårligt immunforsvar,' skriver en bruger blandt på det sociale medie 'X'.

Fuck this. This is not a flex. This is what happens when you’re stuck due to insurance policies with no out for covid. This is not showing care for your fans, especially not your disabled or immune compromised fans. Do better, @ladygaga. https://t.co/zf5uFhwR29 — Brianna (@verygoodchat) May 24, 2024

Flere kalder det ligeledes 'sygt' og 'uansvarligt' – og en bruger hævder endda, at fans angiveligt overvejer at lægge sag an mod sangerinden.

Andre fans laver dog sjov med situationen og skriver, at 'man burde være taknemmelig for at blive smittet med coronavirus af Lady Gaga'.

Lady Gagas koncertfilm 'Gaga Chromatica Ball' fra turneen, hvor hun optrådte med corona, kan nu streames på MAX.