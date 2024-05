Malte Eberts nye EM-sang er allerede blevet et kæmpehit.

Hvor de sidste mange slutrundesange har slået fejl, er 'Kongen af Danmark' stormet til tops med en historisk stærk start på hitlisten.

Det plejer ellers at være en folkesport i Danmark at kritisere den nye slutrundesang.

Thomas Helmig, Alphabeat og Burhan G har ved de seneste EM- og VM-slutrunder måtte høre på kritik fra alle sider, men nu ser Malte Ebert ud til at have brudt den dårlige stime.

Hvilken officiel slutrunde-sang er din favorit?

B.T. og Berlingske giver den fem ud seks stjerner, Politiken fremhæver den som 'en sang du skal høre lige nu', han får ros af en forsker i populærmusik på TV 2, og på Spotify har den ligget øverst hitlisten siden udkom den 24. maj.

Herunder kan du se, hvordan de sidste mange års slutrundesange har klaret sig:

VM i Qatar 2022

Sang: Burhan G mfl. – 'Skulder ved skulder'

Burhan G og landsholdet i 2022. Foto: Pressefoto Vis mere Burhan G og landsholdet i 2022. Foto: Pressefoto

DBU floppede både på banen og på musikfronten, da der skulle følges op på den euforiske EM-sommer i 2021.

Burhan G, Ankerstjerne, Jarl Friis-Mikkelsen og Nicolai Seebachs officielle VM-sang debuterede på en skuffende 39.-plads på Spotify-hitlisten og fik aldrig en placering i top 10.

Malte Ebert havde dog en rigtig god slutrunde.

Som Gulddreng vendte han tilbage med 'Den (u) officielle VM'-sang, der fik tre dage øverst på hitlisten og en generel placering i top tyve, før Danmark forlod slutrunden med et pinligt nederlag til Australien.

EM i Danmark, England, Holland mfl. 2021

Sang: Alphabeat – 'Danish Dynamite'

Alphabeat og landsholdet i 2021. Foto: Pressefoto Vis mere Alphabeat og landsholdet i 2021. Foto: Pressefoto

Alphabeat formåede aldrig at ride med på den massive fodboldfeber, der rasede i Danmark, da landsholdet spillede sig hele vejen til semifinalen i sommeren 2021.

'Danmarks Dynamite' debuterede på en fin femteplads på Spotify, men havde derfra en omtumlet tilværelse i top 100, hvor den blandt andet kun lå nummer 27., da Danmark mødte England i semifinalen den 6. juli.

Gulddreng overhalede samtidig indenom med sangen 'Helt sikkert'.

I lang tid lå den og ulmede omkring 10.-pladsen, men da Danmark bankede Tjekkiet i kvartfinalen strøg den til tops og var ligeledes danskernes foretrukne gravøl-hit, da semifinalenederlaget skulle fordøjes.

VM i Rusland 2018

Sang: Thomas Helmig – 'Hele Danmark op at stå'

Thomas Helmig i landsholdslejren i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Thomas Helmig i landsholdslejren i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Danskerne endte aldrig med at tage Thomas Helmigs VM-sang til sig.

Den debuterede den 8. juni på en 13.-plads på Spotify, men herefter var det én lang nedtur for sangen, der kun lige fik et lille comeback på 35.-pladsen under Danmarks åbningskamp mod Peru.

Efter Danmarks 1-1 mod Australien røg den ud af top 200 og vendte kun tilbage en enkelt gang på en 125.-plads, da Danmark tabte ottendedelsfinalen til Kroatien.

EM i Ukraine og Polen 2012

Sang: Nik & Jay – 'Vi vandt i dag'

Nik og Jay i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Nik og Jay i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix

Det delte vandende, da Dennis Rommedahls favoritduo blev sat til at lave Danmarks slutrundesang, men den fik alligevel en hæderlig placering på hitlisterne.

Først debuterede den som nummer fem på den officielle danske singlehitliste.

Herefter røg den hurtig ud af top ti, men vendte så tilbage på en anden- og tredjeplads, mens landsholdet spillede sine tre gruppekampe mod Holland, Portugal og Tyskland.

Da Danmark røg ud, var 'Vi vandt i dag' dog også fortid.

VM i Sydafrika 2010

Sang: Nephew – 'The Danish Way To Rock'

Nephew i 2010. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix Vis mere Nephew i 2010. Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix

Nephews VM-sang strøg direkte ind på førstepladsen på den officielle danske singlehitliste i 2010.

Herefter faldt den en lille smule, men da selve slutrunden gik i gang vendte den tilbage som nummer ét og fik et par uger i top tre, før den efter Danmarks sidste gruppekamp (1-3 nederlag til Japan) røg ud af top 10.

EM i Portugal 2004

Sang: Birthe Kjær, Safri Duo og B-Boys – 'Hvor vi fra'

B-Boys i 2004. Her med Bubber. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix Vis mere B-Boys i 2004. Her med Bubber. Foto: Jeppe Michael Jensen/Ritzau Scanpix

Den udskældte konstellation var aldrig i nærheden af at blive et hit.

Da nummeret udkom den 10. maj, var den ikke at finde på top 20 på den danske singlehitliste – og den dukkede aldrig op.

VM i Japan og Sydkorea 2002

Sang: Søren Poppe og Sofie Lassen-Kahlke – 'Danmarks drenge'

Sofie Lassen-Kahlke og Søren Poppe i 2002. Foto: Annett Bruhn/NF-NF/Ritzau Scanpix Vis mere Sofie Lassen-Kahlke og Søren Poppe i 2002. Foto: Annett Bruhn/NF-NF/Ritzau Scanpix

I 2002 afholdt man et form for melodigrandprix, hvor danskernes skulle vælge sommerens VM-sang.

Her vandt Søren Poppe og Sofie Lassen-Kahlke, og B.T. skrev den 25. maj, at sangen, der udkom på en cd fyldt med nye og gamle fodboldhits, allerede havde fået en guldplade for 25.000 solgte eksemplarer.

Den debuterede på en 19.-plads på singlehitlisten, og mens Danmark spillede sine fire kampe i Japan og Sydkorea, der sluttede med et smerteligt 0-3-nederlag til England i ottendedelsfinalen, lå 'Danmarks drenge' skiftevis på en anden og tredjeplads på hitlisten.