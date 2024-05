Den nordamerikanske fodboldklub Philadelphia Union køber sig ind i superligaklubben Lyngby.

MLS-klubben køber ti procent af Lyngby og bliver minoritetsejer.

Det meddeler Lyngby på klubbens hjemmeside.

»Gennem de seneste år har vi i ejergruppen talt med mere end tyve potentielle, hovedsageligt finansielle investorer, men af den ene eller anden årsag har vi hidtil vendt tommelfingeren ned ad hver gang,« lyder det fra Tommy Petersen, der er bestyrelsesformand i Lyngby.

»Nu er vi lykkedes med vores kongstanke: En model, hvor Friends of Lyngby fortsat er ejer, men hvor vi får en medinvestor på det sportslige område, der matcher vores klubs ambitioner.«

Friends of Lyngby – bestående af lokale fans og spillere i klubben – er ejergruppen bag klubben og gennem flere år har man ledt efter en sportslig partner og investor, der kunne træde ind som minoritetesejer.

Valget er nu faldet på Philadelphia Union og ejergruppen bag, Union Sports and Entertainment, der har option på at erhverve 10 procent mere af klubben.

»Vi er imponerede over den udvikling, som Friends of Lyngby har skabt sammen med fans og den fantastiske driftsorganisation de sidste seks år, og vi glæder os meget til samarbejdet samt til at bidrage med Philadelphia Unions særlige fodboldmæssige kompetencer til den videre udvikling af Lyngby Boldklub,« siger Niels Sørensen, Union Sports and Entertainments danske repræsentant.

Han indtræder samtidig i Lyngbys bestyrelse.

Lyngby Boldklub skriver også, at talentudvikling er et nøgleparameter hos Philadelphia Union.

For anden sæson i træk reddede de kongeblå sig i Superligaen på sæsonens sidste spilledag.