Bluetongue.

Hvis man ikke har skrevet sin doktorgrad i veterinære sygdomme, så kender man nok ikke til sygdommen.

Men ifølge en pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen, så nærmer bluetongue sig Danmark og klassificeres som en alvorlig virus fundet hos drøvtyggere.

Formentlig vil sygdommen allerede ramme Danmark i løbet af sommeren, vurderer Dansk Veterinær Konsortium.

Virussen rammer typisk får og kvæg, men også geder og hjorte.

Sygdommen smitter ikke mennesker, men er alvorlig for dyrene, der ofte bliver aflivet.

Og hvis aflivning er tilfældet, kan man ikke få erstatning.

»Bluetongue er ikke klassificeret som for eksempel fugleinfluenza og afrikansk svinepest. Dermed udbetaler myndighederne hverken erstatning for driftstab eller aflivede dyr, hvis sygdommen slår ned i danske besætninger med får, kvæg og geder,« skriver Fødevarestyrelsen.

Varianten har allerede ramt drøvtyggere i både Belgien, Tyskland, England og Nederlandene.

Bluetongue smitter især via insekter – de små blodsugende mitter, og risikoen for smittespredningen stiger med temperaturen.

Da sygdommen har alvorlige konsekvenser for dyrene, er bluetongue en såkaldt anmeldepligtig sygdom.

Det betyder, at landmanden skal kontakte sin dyrlæge, hvis man får mistanke om, at dyr i besætningen er smittet med bluetongue. Hvis dyrene viser sig at være smittede, lægger Fødevarestyrelsen restriktioner ned over den smittede besætning.

Rammes Danmark af udbrud med bluetongue, vil Danmarks EU-frie status for bluetongue mistes, og det vil have konsekvenser for handel med drøvtyggere fra Danmark til lande både i og udenfor EU.