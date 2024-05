Der kommer meget mere Hugo Boss i Danmark.

For den internationale modekæmpe har indgået et nyt samarbejde med det danske stormagasin Salling, der er blevet franchisetager af tøjmærket.

Det betyder, at der inden for få år åbner et tocifret antal af Boss- og Hugo-butikker herhjemme. Inden udgangen af 2026.

Allerede til efteråret åbner de første. Der er dog endnu ingen nærmere oplysninger om præcise lokationer.

Salling-direktør Marianne Bedsted. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Salling-direktør Marianne Bedsted. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi er begejstrede og glade for samarbejdet med en global virksomhed som Hugo Boss, der hører til i 'premium-segmentet',« siger Salling-direktør Marianne Bedsted:

»Samarbejdet giver os unikke muligheder for at etablere nye og bedre indkøbsoplevelser for vores kunder, mens vi sender et klart signal om, at vi tror på de fysiske butikker og den menneskelige interaktion.«

I forvejen sælges der Hugo Boss-tøj i Salling-stormagasinerne i Aalborg og Aarhus – også her vil der ske forandringer på grund af det nye samarbejde.

I Aarhus vil afdelingen med tøjmærket således fremover fylde 100 kvadratmeter.

Som navnet nok antyder er Salling ejer af Salling Group.