Der kan være mange gode grunde til at gå den verdenskendte pilgrimsrute Caminoen.

For Grevinde Alexandra er der især en ting, hun håber på at få ud af det.

Mental energi.

Det fortæller hun til mediet Nyheder.dk.

Grevinden skal nemlig på lidt af et eventyr denne sommer, hvor hun sammen med en veninde skal gå noget af den 321 kilometer lange pilgrimsrute.

»Jeg gør det sammen med en veninde, og vi skal gå 25 kilometer om dagen i ti dage,« siger Grevinden til mediet.

Med lidt hurtig hovedregning står det klar, at de to veninder ikke kommer til at gå ruten i sin fulde længde.

Udover pilgrimsfærden er der også plads i kalenderen til at tage på sommerferie med sønnerne Nikolai og Felix.

Alexandra vil dog ikke løfte sløret for, hvor turen går til i år, men fortæller, at den sidste år gik til Spanien, og der skal man ikke til igen.

I weekenden deltog grevinden i Parkinson Unity Walk i København, og efterfølgende talte hun med Nyheder.dk om kærlighedslivet.

»Der er altid noget kørende, men dog ikke noget seriøst endnu,« lød det fra grevinde Alexandra.

Lyt til B.T.s royale podcast 'Kongehus bag kulissen' her: