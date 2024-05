Booooooonjour!

Holger Rune bragede tirsdag aften videre til anden runde ved French Open efter en kamp, hvor der udspillede sig lidt af et verbalt drama til sidst. Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

Bienvenue à Paris, Holger!

Den danske tenniskomet lavede britiske Daniel Evans om til sløj en omgang Fish and Chips på ikoniske Suzanne Lenglen. Danskeren var overlegen, når han først viste prøver på sin forhånd og den imponerende kickserv, der så tit hjælper ham ud af problemer. Her kunne briten intet stille op.

Men danskeren viste desværre også, hvorfor vi sidder med lidt bange anelser her i den franske hovedstad. For hans spil indeholder ALT for mange uprovokerede fejl. Især med baghånden. Og det skuffer os, at det stadig er et kæmpe problem. Også at han åbenbart stadig kan miste fokus kortvarigt, hvis han pludselig føler, at dommeren begår en kæmpe fejl. I dag formåede han dog i sidste ende at vende utilfredsheden til noget positivt.

Sejren var derfor heller aldrig i fare, og danskeren er videre med cifrene 6-4, 6-4, 6-4.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

French Open er altafgørende for Holger Rune. Altafgørende for hans sæson. Altafgørende for ham selv. Sådan føles det i hvert fald, når man ser på det udefra. For næsten hele 2024 har indtil videre været lige til skraldespanden resultatmæssigt.

Ingen titler, men til gengæld et hav af tidlige exits er det blevet til, og derfor har danskeren mere end nogensinde før brug for at lukke munden på alle de kritikere, der har været efter ham den seneste tid.

Og så har vi ikke engang nævnt det store pres, der hviler på ham, når man tager et kig på ranglisten.

For går den danske stjerne ikke langt her i Paris, så mister han livsvigtige point, og derfra bliver det kun sværere for ham at gå dybt i de store turneringer. Holger Rune har virkelig kniven for tennisstruben lige nu.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Aldrig en Holger Rune-kamp uden lidt drama.

Og tirsdag var heller ingen undtagelse, da danskeren pludselig blev tosset på kampens dommer efter at have fået en advarsel for at tegne et mærke med ketsjeren i gruset, eftersom han mente, at en bold fra Evans klart var ude.

Og efterfølgende tændte han af, da dommeren dømte en anden bold inde på danskerens banehalvdel. Selv om linjedommeren havde dømt den ude.

Noget, der fik Daniel Evans på den anden side af nettet til at råbe: 'Spil nu bare', inden briten begyndte at diskutere med både dommeren og Runes boks.

Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters/Ritzau Scanpix

Vi puster lige ud en ekstra gang. Ikke så meget, fordi kampen var spændende. For det var den reelt ikke. Men mere, fordi vi simpelthen ikke anede, hvilken forfatning danskeren ankom til French Open med.

Og efter et meget skuffende forår, hvor Holger Rune slet ikke har ramt sit niveau, skal vi være ærlige at sige, at vi frygtede, det værste ville ske allerede i første runde. Det gjorde det heldigvis ikke.

Og derfor er han klar til anden runde, hvor han dog skal finde et højere niveau frem.

Her venter nemlig enten italienske Flavio Cobolli, og han kan altså give Holger Rune rigtig store problemer.