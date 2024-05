I går fejrede USAs præsident Joe Biden helligdagen Memorial Day ved at hylde landets faldne soldater.

Samtidig var hans modstander ved det kommende præsidentvalg, Donald Trump, på krigsstien.

På sit eget sociale medie, Truth Social, langede Donald Trump hårdt ud efter tre dommere og flere andre, som den republikanske præsidentkandidat anklager for at ødelægge USA.

»Glædelig Memorial Day til alle, inklusiv det menneskelige afskum, som arbejder så hårdt på at ødelægge vores engang storslåede land og til den radikalt venstreorienterede, Trump-hadende føderale dommer i New York, som – bemærk dette – har stået bag to separate retssager, som belønnede en kvinde, jeg aldrig har mødt før (et hurtigt håndtryk ved et kendisarrangement for 25 år siden tæller ikke) 91 millioner dollar for æreskrænkelser,« skrev Donald Trump ifølge The Guardian på Truth Social.

Flere steder i opslaget understreger Trump sine pointer ved at bruge versaler. Det gælder blandt '91 millioner dollar' og 'æreskrænkelser'.

Svadaen er rettet mod dommeren Lewis Kaplan – og kommer umiddelbart før, en af de mest spektakulære retssager mod Donald Trump når sit foreløbige højdepunkt.

Tirsdag vil anklagerne i den såkaldte 'tys-tys'-sag komme med deres afsluttende bemærkninger i den fire uger lange retssag, hvor Trump er tiltalt for i 34 tilfælde at have forfalsket sine regnskaber for at dække over, at Trump angivelig havde sex med pornostjernen Stormy Daniels i 2016.

Stormy Daniels er tidligere kommet med slibrige detaljer om det påståede seksuelle møde med Trump og overlod ikke meget til fantasien, da hun tidligere vidnede i sagen.

Lewis Kaplan har ikke noget med 'tys-tys'-sagen at gøre, men var dommer, da Trump ved en civil retssag sidste år blev fundet skyldig i seksuelt at have misbrugt forfatteren E. Jean Carroll i midten af 1990erne. I en efterfølgende sag blev Trump også dømt til at betale E. Jean Carroll 83,3 millioner dollar i erstatning (over en halv milliard kroner) for æreskrænkelser.

To andre dommere fik også Trumps »kærlighed« at føle.

Her ses Joe Biden (tv) sammen med vicepræsident Kamala Harris og forsvarsminister Lloyd Austin ved en mindeceremoni for faldne amerikanske soldater ved den ukendte soldats grav på den nationale kirkegård i Arlington. Foto: Bonnie Cash/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Joe Biden (tv) sammen med vicepræsident Kamala Harris og forsvarsminister Lloyd Austin ved en mindeceremoni for faldne amerikanske soldater ved den ukendte soldats grav på den nationale kirkegård i Arlington. Foto: Bonnie Cash/EPA/Ritzau Scanpix

Den republikanske præsidentkandidat kaldte Arthur Engoron »den tossede statsdommer (i New York, red.), som gav mig en bøde på 500 millioner dollar (som er appelleret) for ikke at gøre noget som helst galt, og tilføjede:

»Og nu til Merchan.«

Engoron var dommer i en civil bedrageriretssag, hvor Donald Trump midt i februar blev dømt til at betale en bøde på knap 2,5 milliarder kroner for at have pustet værdien af sin familievirksomhed kunstigt op – hvilket skulle være sket for at få bedre låneforhold.

Og Merchan?

Juan Merchan er dommer i den ovennævnte 'tys-tys'-sag – og er flere gange blevet angrebet hårdt af Trump.

I går hævdede Trump, at Merchan er »korrupt,« og at hele retssagen er et forsøg på at påvirke resultatet ved præsidentvalget til november fra Demokraternes side.