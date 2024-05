325.000 danskere er diagnostiserede med type 2-diabetes. Men helt op mod 100.000 andre skønnes at være ramt uden at vide det. Det vil Diabetesforeningen nu ændre på.

Mange danskere går måske ikke til lægen, selvom de har tegn på type 2-diabetes. Men nu kommer lægen, eller i hvert fald en Sundhedsbus, til dem.

Sommeren over og et godt stykke ind i efteråret vil Sundhedsbussen køre fra by til by og tilbyde danskere at blive testet for netop type 2-diabetes.

»Jo før man opdager sygdommen, des større er chancerne for, at man kan undgå følgesygdomme. Derfor vil vi gerne finde så mange som mulig med uopdaget diabetes og prædiabetes,« skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse.

Med et enkelt prik i fingeren, kan man undersøge for type 2-diabetes. Foto: Jens Kalaene/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Med et enkelt prik i fingeren, kan man undersøge for type 2-diabetes. Foto: Jens Kalaene/AP/Ritzau Scanpix

Type 2-diabetes er en af de hurtigst voksende sygdomme herhjemme. Hver dag bliver så mange nye tilfælde diagnosticeret, at Diabetesforeningen spår, at der i 2030 vil være 420.000 danskere, der har den kroniske sygdom.

Ikke bare spås 100.000 danskere at have type 2-diabetes uden at vide det. Knap en halv million danskere er desuden på grænsen til at få sygdommen, og har såkaldt prædiabetes. Af dem ventes hvert femte i løbet af fem år at udvikle type 2-diabetes.

Et nyt studie fra Steno Diabetes Center Aarhus, viser, at der er en betydelig overdødelighed blandt personer med type 2-diabetes – især når det gælder kræft og hjerte-kar-sygdom.

Derfor bør der være et større fokus på forebyggelse af sygdommen, siger en af forskerne bag studiet, Tinne Laurberg.

»Hvis vi skal forbedre livskvaliteten og overlevelsen hos personer med type 2-diabetes, er det fortsat vigtigt at forebygge hjerte-kar-sygdomme. Men vi skal også til at fokusere på tidlig opsporing og forebyggelse af kræft og målrette behandlingerne for de personer, som både har type 2-diabetes og kræft,« sagde hun i forbindelse med offentliggørelsen af studiet, der netop er publiceret i The Lancet Regional Health – Europe.

Symptomer på type 2-diabetes: Uoplagthed – træthed, kvalme, dårligere almen helbredstilstand Tørst Tissetrang Uforklarligt vægttab Synsforstyrrelser Kløe omkring kønsorganerne Infektion i hud og slimhinder Vanskelig heling af sår.

Er du bekymret for, om du er i risiko for at få, eller allerede har type 2-diabetes, kan du besøge bussen, der i løbet af de næste måneder gør holdt i 14 forskellige byer over hele landet.

Frederikshavn, Vig, Allinge og Holbæk er de næste byer, der står for at skulle have besøg af Sundhedsbussen. Herunder kan du se, om din by får besøg.

Her stopper Sundhedsbussen i 2024: Fredag den 31. maj, kl. 10-17 – Frederikshavn, Open By Night, Rådhuspladsen, Rådhus Allé 100, adgang fra Parallelvej, 9900 Frederikshavn Lørdag den 8. juni, kl. 9-17 – Vig, Folkemødet i Odsherred, Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig Torsdag til lørdag den 13.–15. juni, kl. 10-18 – Bornholm, Allinge, Folkemødet, Stand J49 på Kæmpestranden Lørdag den 22. juni, kl. 10-14.30 – Holbæk, Sundhedsdagen, Gasværksgrunden, p-plads Syd på Havnevej, 4300 Holbæk Onsdag den 3. juli, kl. 13-17 – Aarhus, Mega Syd, Ringvej Syd 82, 8260 Viby J Torsdag den 4. juli, kl. 14-17 – Aarhus, Torvedag i Brabrand, Karen Blixens Boulevard 23-27, 8220 Brabrand Torsdag den 29. august, kl. 15-22 – Aalborg, Vestbydagen, Haraldslund Vand- og Kulturhus, Kastelvej 83, 9000 Aalborg Fredag den 30. august, kl. 14-20 – Vejen, Open By Night, nærmere placering kommer, 6600 Vejen Fredag den 6. september, kl. 15-18 – Sommerfest i Bispehaven, Ryhavevej 42, 8210 Aarhus V Lørdag den 7. september, kl. 11-17 – Aarhus, Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej 32, 8220 Brabrand Søndag den 8. september, kl. 10-16 – Varde, Karlsgårde Dag, nærmere placering kommer, 6800 Varde Lørdag den 14. september, kl. 10-14 – Roskilde, Sundhedsdagen, Hestetorvet, 4000 Roskilde Tirsdag den 24. september, kl. 9-16 – København, Sundhedspolitisk åbningsdebat, Christiansborg Slotsplads 1, 1240 København K Torsdag den 14. november, kl. 8-17 – København, Verdens Diabetesdag, Under Uret på Københavns Hovedbanegård, 1570 København V

Din alder, dine gener og dit BMI er med til at forudsige risikoen for type 2-diabetes. På Diabetesforeningens hjemmeside kan du teste, hvor høj risikoen er, for at du har eller vil få sygdommen.

Har du sygdommen, vil dit blodsukker være forhøjet, enten fordi kroppen ikke udnytter insulin optimalt eller ikke producerer nok af det.

Lever du over længere tid med forhøjet blodsukker, kan det resultere i livstruende følgesygdomme, blandt andet blodpropper eller for eksempel sygdom i nyrer, øjne og fødder.