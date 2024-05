'Det vil åbenbart aldrig lykkes mig at få fri i juli,' indleder Rasmus Staghøj sit seneste opslag på Instagram.

Med et smil på læben annoncerer den mangeårige tv-personlighed, at han har scoret sig en tjans som sommervikar på Go' morgen Danmark.

Staghøj har dækket Tour de France hele 13 gange og været vant til at dække det franske cykelløb i juli måned indtil sidste år, hvor han overraskende blev fyret fra TV 2.

»Jeg har fået lov til at være sommervikar (på Go' morgen Danmark, red.). Det er jeg enormt glad for, for det er helt vildt sjovt,« lyder det fra Rasmus Staghøj, der i forvejen fik et par prøvetjanser som gæstevært på det folkekære program, i marts.

Nu har han fået en del af sit ønske opfyldt med en sjat vagter hen over sommeren, primært i juli – og han har sagt ja til alle dem, han er blevet tilbudt.

Da B.T. talte med TV 2-profilen i marts forklarede han, hvor imponeret han har været af programmet, når han har deltaget som gæst.

Samme følelse står han med efter at have prøvet kræfter med at styre slagets gang.

»Som vært skal man i gåseøjne bare gøre, hvad der bliver sagt, fordi det er så velsmurt en maskine. Så bliver det et godt produkt, og det er virkelig en fornøjelse at være med til,« forklarer han.

»Det er sjovt og udfordrende for mig at beskæftige mig med andet end sport. At beskæftige mig med mennesker og være nysgerrig på andre områder har været noget, jeg stræbte efter. Det har jeg fået. Det har tændt endnu mere ild i mig efter at have lavet interviews, jeg ikke har lavet før.«

»Jeg er meget nysgerrig på mad, så det falder mig meget naturligt at stille en masse spørgsmål, når man står med en kok, der ved en masse. De kommer helt fra hjertet, for det er også noget, jeg gerne vil vide.«

Mens Rasmus Staghøj tager sine spæde skridt som vært på Go' morgen Danmark, begynder det at lugte af sommer.

Og hvad rimer på sommer? Det gør Tour de France selvfølgelig.

Selvom cykelsummen begynder at titte frem med kun en måned til verdens største cykelløb, så er det ikke noget, der rører den erfarne journalist.

For som han siger, så har han »aftjent sin værnepligt.«

»Jeg er faktisk ret sikker på, at jeg ikke kommer til at savne Touren. Jeg glæder mig til at sidde i sofaen og se det – eller måske bliver det egentlig ikke så meget, for jeg har børn, og de sover ikke på det tidspunkt,« siger han og bryder ud i latter.

»Der har været et par henvendelser omkring at lave sport igen. Jeg har tænkt lidt over dem, men jeg er kommet frem til, at det ikke føles rigtigt i maven med sport. Foreløbigt holder jeg fast i at lave noget andet.«

»Om det ændrer sig på et tidspunkt, det ved jeg ikke. Jeg tror det ikke. Jeg har ikke mistet interessen. Jeg ser stadig en del, men faktisk ikke så meget cykelsport. Mere fodbold.«

Lige nu er Rasmus Staghøj på barsel efter at være blevet far for anden gang. Det skete lige omkring årsskiftet.

Han ved endnu ikke, om vikartimerne på Go' morgen Danmark bliver vekslet til en fastansættelse.

»Hvad der skal ske efter? Det ved jeg ikke. Den tager vi,« siger Rasmus Staghøj.

