På næstsidste dag i 2023 kunne tv-værten Rasmus Staghøj dele en glædelig nyhed.

Den tidligere TV 2-journalist var netop blevet far til sit andet barn, da året gik på hæld.

Få måneder forinden blev han overraskende fyret fra kanalen, og siden da har der været mere luft i kalenderen til at bruge tid med sine nu to børn.

»Det er gået helt vildt stærkt. Jeg har holdt lidt forskellige foredrag, og så går tiden bare. Det er dejligt at træde et skridt tilbage fra trummerummet,« siger den mangeårige Tour-stemme til B.T.

I sin periode som arbejdsløs, som begyndte i oktober, har Staghøj blandt andet holdt foredrag med Rolf Sørensen og om kollegaens – den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen – alt for tidlige død.

Derudover har der været tid til at overveje, hvad det næste skridt skal være.

»Det er ret privilegieret, samtidig med at jeg har lige har fået et barn. Min ældste søn synes, at det er fedt, jeg er så meget hjemme. Jeg afleverer, henter og putter hver eneste aften,« lyder det fra Rasmus Staghøj.

»Det er en gave, at jeg kan det, samtidig med at jeg lige overvejer, hvad det næste skal være. Det kommer ikke dårligt tilbage, at jeg får så meget tid med mine børn, og jeg kan tænke mig om i forhold til arbejde.«

I første omgang gør Rasmus Staghøj kortvarigt comeback til tv-skærmen, når han agerer gæstevært i Go' morgen Danmark i den sidste weekend i marts.

Det gør han efter knap 10 år på TV 2s sportsredaktion, hvor han i særdeleshed var et velkendt ansigt på cykeldækningen.

Kort inden fyringen meddelte han selv ledelsen, at han ikke ønskede at dække cykelsport længere.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, så savner jeg ikke sporten. Jeg har set lidt cykelløb for nylig – Tirreno-Adriatico, Paris-Nice og Strade Bianche, og det har været dejligt.«

»Dagen inden Paris-Nice begyndte, var jeg ude at lave et foredrag med Rolf. Jeg var så glad for, at jeg ikke skulle tidligt op og til Odense (hvor TV 2 Sporten ligger, red.) dagen efter for at forberede et løb. Der har jeg været, og det har været rigtig, rigtig fedt, så længe det varede. Men det er slut nu, selvom jeg elsker at se cykelsport og lytte til Rolf, Christian Moberg, Jonas Krügermeier og de andre på TV 2.«

Indtil videre har Rasmus Staghøj ikke andet i sin job-pipeline end weekenden som vært på Go' morgen Danmark.

Om det kaster mere af sig, ved han ikke, men i sine mange måneder som ledig er han kommet frem til en ting.

»Jeg vil gerne fortsætte med tv. I processen de seneste måneder har jeg tænkt, om jeg skulle lave noget andet. Men jeg er kommet frem til, at jeg gerne vil fortsætte med det. Der er ikke mange tv-jobs derude, men jeg kan mærke, at der rundt omkring er nogen, der synes, at jeg er spændende.«

I 2022 mødte B.T. Rasmus Staghøj i månederne efter kollegaen Chris Anker Sørensens tragiske død.

