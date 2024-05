Manden erkender at have kørt med THC i blodet, men nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab.

En 30-årig mand nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab i en sag om et trafikdrab, der fandt sted på Amager sidste år.

Her blev en treårig pige dræbt i en højresvingsulykke.

Det oplyser mandens forsvarer i Byretten i København.

Manden er tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Manden var ifølge anklagemyndigheden påvirket af stoffet THC - som er det aktive stof i cannabis - mens han kørte.

Det erkender han ifølge sin forsvarer.

Han nægter dog at være flygtet fra gerningsstedet, hvilket han også er tiltalt for.

Retssagen, der er begyndt tirsdag, begynder med anklager Emilie Jønssons gennemgang af sagen.

Hun kalder sagen for "yderst ulykkelig".

- Det er et færdselsuheld af værste slags, siger anklager Emilie Jønsson og henviser til pigens unge alder.

Emilie Jønsson fortæller videre, at hun under sagen kommer til at fremvise billeder og detaljer, der er meget ubehagelige at se på.

Både flere pårørende og folk fra pressen er til stede i Københavns Byret.

Også tiltaltes forsvarer, Anders Lægdsmand Nielsen, kalder sagen ulykkelig.

- Men det er vigtigt, selv om vi alle sammen har følelserne uden på tøjet i denne sag, at der er styr på fakta, siger han.

Det var i de sene eftermiddagstimer den 5. december sidste år, at den treårige pige blev ramt af en varevogn i krydset, hvor Holmbladsgade møder Hessensgade på Amager.

Tiltalte forklarer i retten, at det er et lokalkendt sted for ham, da han er opvokset i området.

Han fortæller, at han orienterede sig et godt stykke før krydset.

Anklageren spørger ind til, hvordan det kan være, at den 30-årige ikke så den treårige pige i lyserød flyverdragt og hendes far, hvis han begyndte at orientere sig 30 meter inden krydset.

Hun påpeger, at faren og pigen er fanget på overvågningsvideo, og de derfor ikke "pludselig" er dukket op på fortovet.

- Det her var aldrig sket, hvis jeg havde set dem, siger den tiltalte.

Tiltalte understreger flere gange, at han på ingen måde var klar over, at der var sket et uheld.

Emilie Jønsson siger, at det er hun godt klar over, og det er også det, der ligger i tiltalen om uagtsomt manddrab.

Først da han skal til at parkere sin varebil et par gader derfra, kører en cyklist op på siden af bilen.

Han ser rystet ud og siger, at der er sket en ulykke, forklarer tiltalte.

- Jeg var chokeret. Jeg tænkte, om det var mig, eller om jeg havde været vidne, siger han.

Tiltalte var på ingen måde forbedret på, hvad han kom hen til, siger han.

Da han ser, at det er et barn, går han i chok.

Få minutter efter sidder han i en politibil, forklarer han.

Han spørger politimanden, hvad hendes tilstand er. Han vil ikke svare, siger tiltalte.

Da afhøringen går i gang på politistationen, får han det fortalt.

- Jeg var chokeret, bange og rystet. Man er knust, og der går tusinde tanker igennem hovedet, siger han i retten.

Der blev forsøgt hjertelungeredning på ulykkesstedet, hvor pigen var kommet gående på fortovet med sin far.

Hun blev hastet til Rigshospitalets traumecenter. Hun døde kort tid efter.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der foreligger særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med trafikdrabet, som dermed omfattes af strafskærpelserne fra 2021 vedrørende vanvidskørsel.

Foruden straf nedlægger anklagemyndigheden endvidere påstand om ubetinget frakendelse af førerretten.

Retssagen fortsætter onsdag. Der er som udgangspunkt afsat 4 retsdage. Der ventes at falde dom midt i juni.

/ritzau/