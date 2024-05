En mand med en Manchester United-trøje er blevet efterlyst af engelsk politi.

Det skriver flere engelske medier, heriblandt The Telegraph og Daily Mail.

Årsagen er, at manden på ryggen af fodboldtrøjen havde fået skrevet 'Hamas' over rygnummeret syv.

The Telegraph skriver, at det at opfordre til at støtte en terrororganisation - såsom Hamas - er en kriminel handling i henhold til paragraf 12 i Storbritanniens terrorlov. Et eventuelt lovbrud for dette kan straffes med op til 14 måneders fængsel.

Den endnu uidentificerede mand gik med trøjen igennem det centrale London.

Der er kommet en del forargelige reaktioner på mandens trøje på det sociale medie X:

'Jeg troede virkelig, at det var 'fake.' Hold da op. Sikke et forfærdeligt og modbydeligt individ,' skriver en bruger på X.

'Hvis syvtallet refererer til den 7. oktober, så har vi at gøre med en modbydelig og respektløs mand,' skriver en anden.

Krigen i Gaza blev udløst af Hamas, da terrororganisationen 7. oktober 2023 trængte ind over grænsen til Israel fra Gazastriben og begik en massakre.

Omkring 1200 israelere blev dræbt på en musikfestival, i kibbutzer og på en militærbase.

Under Israels efterfølgende krigsførelse mod Hamas i Gaza er over 35.000 mennesker blevet dræbt - overvejende civile - i henhold til oplysninger fra myndighederne i Hamas-kontrollerede område.