Flyarvingen Kristoffer Sundberg trækker sig fra 24 poster i erhvervslivet.

Det drejer sig om ti direktionsposter og 14 bestyrelsesposter, skriver Dagbladet Børsen.

Den 39-årig pilot er arving til flyselskabet Sun-Air i Billund, men nu har han forladt selskabets bestyrelse.

Det skyldes, at han er blevet idømt konkurskarantæne skal betale en millionerstatning i en sag om konkursboet efter et andet firma, nemlig leasingselskabet Scanleasing.

Her sad Kristoffer Sundberg i bestyrelsen fra 2015 og frem til virksomhedens konkurs i 2020. Da selskabet krakkede, var der en gæld på 271 millioner kroner.

Den tidligere direktør og ejer af Scanleasing, Peter Larsen, er lige siden blevet efterforsket for omfattende økonomisk kriminalitet.

Som bestyrelsesmedlem har Kristoffer Sundberg nu fået konkurskarantæne i to år.

Dommen betyder, at han ikke må stifte eller deltage i ledelsen af virksomheder de næste to år og derfor heller ikke kan sidde i ledelsen af Sun-Air, som han ellers var blevet delvis medejer af.

»Jeg er ekstremt ærgerlig over dommen og ekstremt ærgerlig over, at jeg skal trække mig som en konsekvens af dommen,« siger han til Watchmedier.

Han kalder situationen for »møghamrende irriterende,« men understreger over for mediet, at han ikke forlader koncernen, som ejes af hans far, Niels Sundberg.

Kristoffer Sundberg fortsætter i firmaet som pilot og håber at kunne indtræde i ledelsen ingen hurtigst muligt.

Efter eget udsagn blev han som bestyrelsesmedlem i Scanleasing manipuleret og fanget i et net, som direktøren havde spundet.

Han erkender dog, at han måske var lidt for ung, da han sad i bestyrelsen, og at han burde havde stillet nogle flere spørgsmål til driften.

Kristoffer Sundbergs far, Niels Sundberg, bekræfter overfor Børsen, at sønnen fortsætter med at arbejde i firmaet.

»Han kommer ikke til at træffe beslutninger eller deltage i bestyrelsesarbejdet, og så glæder vi os til, at han har overstået sin karantæne. Det har været nogle lange år, og nu ser vi fremad,« siger Niels Sundberg.

Han stiftede Sun-Air tilbage i 1978.