Klokken 22.27 fik alarmcentralen et opkald om, at en mand var sprunget ud fra en bro ved Greve Station.

Opkaldet lød videre, at manden var kommet til skade.

Han var ikke i livsfare, men pådrog sig alvorlige skader på underkroppen og blev kørt til behandling, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet undersøgte sagen nærmere for at få afklaret årsagen til, at den 42-årige mand fra Sydsjælland sprang.

Og her har man ikke kunnet lukke sagen, da man stadig kigger på, om der er sket noget strafbart forud for springet.

Stedet blev afspærret og afsøgt med hunde, og politiet afhørte vidner på stedet.

'Undersøgelser i sagen fortsætter for at afklare, om der er sket en strafbar handling forud for, at den 42-årige sprang,' skriver de, og samtidig efterlyser de eventuelle vidner:

'Vidner, der endnu ikke har talt med politiet, men som har set optrin eller andet af relevans for sagen op til kl. 22.27, bedes ringe til politiet på tlf. 114.'

B.T. følger sagen.