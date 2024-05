Han har så småt indtaget alle sociale medier og nu også Danmark med sit chokolademærke.

Og nu har YouTuberen Mr. Beast med det borgerlige navn Jimmy Donaldson gang i noget mindst lige så stort.

Han vil nemlig lave det største gameshow nogensinde, skriver han på det sociale medie, X.

Derfor har han åbnet for ansøgninger, og han skriver, at han skal samle 5000 mennesker, og præmien er på svimlende 35 millioner danske kroner.

Im giving away $5,000,000 in the largest game show ever in history. If you want to compete in Beast Games (I need 5,000 people lol) apply here - https://t.co/Cy2XVKCLHe — MrBeast (@MrBeast) May 27, 2024

Alt du skal gøre er at sende en ansøgning, der blandt andet skal indeholde en videopræsentation af dig selv.

Det er langt fra første gang, at Mr. Beast laver lignende konkurrencer.

Tidligere har han delt videoer for sine 230 millioner følgere, hvor deltagere har kunnet vinde tusinder af dollar, en privat ø eller deres helt egen chokoladefabrik.

Ved siden af sin Youtube-karriere er han også filantrop.

Her hjælper han blandt andet hundredvis af hjemløse med at få mad, tøj og udstyr.