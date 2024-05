Brøndby måtte nøjes med superligasølv i søndags, da de blågule tabte på hjemmebane mod AGF i sæsonens sidste kamp.

Men de dårlige nyheder fortsætter med at tikke ind hos klubben, der nu modtager en stor bøde.

Det oplyser Fodboldens Disciplinærinstans.

Bøden falder i forbindelse med Brøndbys kamp mod Silkeborg 20. maj.

Her kom Jesper Sørensens tropper hjem med en 2-0 sejr og tre styks til pointkontoen.

På bankkontoen er det dog en helt anden snak, for her ender det med at koste klubben 100.000 kroner.

Brøndby-fansene skulle have affyret syv romerlys under og efter opgøret. Derudover skulle der være blevet anvendt maskering og kastet med øl samt afbrændt gul røg.

Det er 16. gang, at Brøndby er indberettet over de seneste 12 måneder, og det ligger til grund for den store bøde, oplyser disciplinærinstansen.

Til sammenligning har Nykøbing FC fået en bøde på 2.000 kroner for at have afbrændt tre stk. pyroteknik i en kamp mod AB 17. maj. Det er klubbens anden indberetning inden for et år.

Dommen kan dog appelleres i 14 dage.