Den russiske regering kan have planer, der vil skabe massepanik i Ukraine.

Sådan lyder advarslen fra Ukraines Center for Modarbejdelse af Misinformation ifølge Kyiv Independent.

Ifølge centret vil Rusland og Belarus indlede en 'psykologisk operation' med provokerende udtalelser fra Ruslands topledelse og trusler fra Belarus.

De to lande har angiveligt planer om at true med eller lade som om, at de åbner en ny front på grænsen mellem Ukraine og Belarus, skriver mediet.

Belarus og landets præsident Alexander Lukasjenko har været en tæt allieret af Vladimir Putin, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, men landet har endnu ikke indsat egne tropper.

Russiske styrker forsøgte at invadere Ukraine fra Belarus tidligt i 2022, men de blev tvunget til at trække sig.

Lørdag bombede Rusland et byggemarked i Kharkiv.

Ukraine har dog også generobret flere områder nord for millionbyen efter Ruslands offensiv i regionen tidligere i maj.