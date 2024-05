Det har været nogle hårde dage for vovehalsen Frank Løke, der netop har besteget Mount Everest.

I den forgangne uge fortalte han, at han og kæresten Helen Oterhals er gået fra hinanden – og nu er han ramt af en stor sorg.

Sådan fortæller han på sin Instagram-profil.

»Nu sidder vi på sygehuset i Nepal, hvor vi havde håbet at se Banshi Lal Netam, men han mistede livet for en halv time siden,« siger den tidligere håndboldspiller i en video, hvor han sidder ved siden af Oterhals.

Frank Løke og hans kæreste indledte bestigningen sammen. De gik senere fra hinanden. Foto: Foto: Screenshot Instagram/ Frank Løke Vis mere Frank Løke og hans kæreste indledte bestigningen sammen. De gik senere fra hinanden. Foto: Foto: Screenshot Instagram/ Frank Løke

Banshi Lal Netam var en inder, som var på ekspedition samtidig med Frank Løke. Han nåede at ligge i koma, inden han mistede livet.

»Han er den femte person, vi mister heroppe, så det er utrolig trist, at det er sket akkurat nu. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige mere end det, men det er godt at se ham og sige farvel, inden vi rejser hjem.«

Frank Løke fortæller, at Banshi Lal Netam blandt andet havde udmærket sig ved at køre 6.000 kilometer på cykel på 16 dage.

Den 44-årige Løke nåede toppen af Mount Everest i den forgangne uge. Han havde planer om at være den første nordmand til at bestige bjerget uden ekstra ilt, men hans datter frygtede for hans liv.

Og fik ham til at ændre holdning.

Frank Løke er lige nu i den nepalesiske hovedstad Katmandu for at komme sig efter det vilde forsøg.