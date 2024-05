»Man kan ikke bare sætte et gult bånd på sin hund og påberåbe sig, at alle andre skal rette ind. Det kan give en følelse af ansvarsfraskrivelse, og så har vi en situation, hvor hunden ender som taber.«

Ordene falder fra adfærdskonsulent hos Dansk Kennel Klub, Lise Lotte Christensen, da B.T. spørger hende, om hun synes, det er en god idé at sætte et gult bånd på sin hund, hvis den opfører sig aggressivt overfor fremmede.

Det gjorde Gitte Skov Petersen, da hendes malteser Krumme kunne finde på at snappe ud efter mennesker, der ville hilse på den.

Lise Lotte Christensen minder om, at hunde, der skambider mennesker ved overfald, jævnfør hundeloven skal aflives, men medgiver, at der skal meget til, før en Malteser kan overfalde mennesker på grund af sin lille størrelse.

Gitte Skov Petersen fortæller også, at Krumme kun har bidt ud i luften efter mennesker, uden faktisk at bide dem.

Alligevel er adfærdskonsulenten ikke i tvivl om, hvor ansvaret for hundens adfærd ligger.

»Det er altid hundeejerens ansvar, at den ikke forvolder skade på andre hunde og mennesker.«

Dansk Kennel Klub vil ikke anbefale det gule bånd, men opfordrer til, at hundeejere og hundeinteresserede i stedet kommunikerer, når de møder hinanden på gaden.

»Sagen er, at mange mennesker har svært ved at afkode hundesprog og hundes intentioner. Så når vi bliver spurgt ind til, om vi vil udbrede kendskabet til det gule bånd, er svaret, at vi hellere vil bruge vores ressourcer på at få folk til at spørge, om de må hilse på hunden, inden de gør det,« siger Lise Lotte Christensen.

Men det gule bånd er ikke et udtryk for ansvarsfralæggelse, hvis man spørger hundeejeren.

»Det handler ikke om, at jeg vil fraskrive mig ansvaret. Jeg holder altid min hund i kort snor, men jeg vil gerne have lov til at gå tur, uden at min hund bliver kælet med,« siger Gitte Skov Petersen.

Hun fastslår, at hun også mundtligt gør opmærksom på, at hendes hund ikke ønsker kontakt fra fremmede mennesker, når hun går tur med den.

For at skabe opmærksomhed på betydningen af det gule bånd, lavede Gitte Skov Petersen et Facebook-opslag i gruppen 'Facebook Holstebro'.

»Gult bånd på en hund betyder 'hunden bryder sig ikke om, at du som fremmed vil snakke med den', og det er derfor min ene hund bærer et gult bånd,« skriver hun på Facebook.

Opslaget blev taget godt imod med flere kommentarer, der udtrykte glæde over at få at vide, hvad båndet betød.