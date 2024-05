Pernille Vermund er blevet meldt til politiet, men B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, mener ikke umiddelbart, at det får konsekvenser for hendes videre karriere i dansk politik.

Der er dog et men.

»Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget for hendes fremtid i Liberal Alliance. Det har jeg virkelig svært ved at se. Medmindre politiet altså rent faktisk går ind i sagen, og der kommer noget ud af den, men der er jo et stykke vej til, at det sker,« siger Qvortrup.

Det var Ekstra Bladet, der først kunne fortælle, at Vermund er blevet politianmeldt.

B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, tror ikke, at politianmeldelsen af Pernille Vermund får umiddelbare konsekvenser for hende. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, tror ikke, at politianmeldelsen af Pernille Vermund får umiddelbare konsekvenser for hende. Foto: Jon Wiche

Nye Borgerliges hovedbestyrelse har politianmeldt tidligere formand Pernille Vermund, der nu er medlem af Liberal Alliance, og tidligere medlem Kim Edberg Andersen, som nu er medlem af Danmarksdemokraterne.

B.T. har set et brev, der er blevet sendt ud til partiets medlemmer, hvor hovedbestyrelsen begrunder anmeldelsen.

Der står, at partiet anmelder de to folketingspolitikere for flere forhold. Det sker, efter at Pernille Vermund lukkede og forsøgte at opløse Nye Borgerlige i januar.

Hovedbestyrelsen mener blandt andet, at Nye Borgerliges folketingsgruppe er blevet ulovligt lukket.

Derudover går anmeldelsen på, ifølge Ekstra Bladet, at folketingsgruppens bankkonti er blevet lukket, inden de økonomiske forhold var afklaret.

»Det har haft ufattelige konsekvenser for Nye Borgerlige som parti og som stemme i den demokratiske samtale,« står der blandt andet i brevet.

Ifølge Qvortrup emmer Nye Borgerliges besked langt væk af bitterhed.

»Det ligner de sidste krampetrækninger fra hendes gamle parti, der mener, at Vermund har taget røven på dem. De mener, at hun var lige kæk nok ved at gå ud at lukke partiet, og det gør de nu noget ved,« siger den politiske analytiker og fortsætter:

»Jeg ser det her som et udtryk for, hvor giftigt det kan blive, når man har været så tæt sammen i politik, og det så kommer til et brud. Vi har også set det i Dansk Folkeparti, hvor Pia Kjærsgaard nærmest ikke kan være i stue med de tidligere medlemmer Søren Espersen og Kristian Thulesen Dahl, som hun var så tæt på engang.

B.T. har henvendt sig til Pernille Vermund for at få hendes kommentar til anmeldelsen.

I et skriftligt svar skriver hun:

»Det har jeg ingen kommentarer til.«