Retten i Aalborg afviste tirsdag at give en 38-årig mand erstatning, efter han havde været sigtet -og frifundet - for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

I stedet modtog han en kompensation svarende til under fem procent af det beløb, han søgte om.

»Min klient er noget ærgerlig over resultatet, for han havde håbet på noget andet,« siger mandens advokat, Mads Brønnum Fyenbo.

Ifølge advokaten har forløbet betydet, at den sigtede ikke kunne passe sit arbejde.

»Vi gik efter 34.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.«

Det kunne dommeren ikke gå med til. Til gengæld fandt retten det retfærdigt, at den anklagede blev kompenseret for de udgifter, han havde i forbindelse med sagen.

Myndighederne konfiskerede nemlig mandens telefon, hvilket betød, at han måtte investere i en ny.

Det er det køb, der berettigede ham til en kompensation på 1.500 kroner.

Beløbet svarer til 4,4 procent af det, den 38-årige bad om.

I udgangspunktet får personer ikke erstatning for at blive sigtet i sager, hvor de senere bliver frifundet, men den her gang burde det ifølge advokaten være anderledes.

»Hvis der var en sag, som havde undtagelsens karakter, så var det den her,« siger Mads Brønnum Fyenbo og uddyber.

»Sigtelsen var særligt belastende for min klient, fordi sagen fik massiv medieomtale.«

Sagen fyldte så meget for den sigtede, at det blev svært for ham at passe sit arbejde.

»Han har været meget påvirket, og følte sig ikke i stand til at arbejde,« siger advokaten.

Mads Brønnum Fyenbo fortæller, at klientens arbejdsgiver modtog beskeder fra kunder, som truede med at stoppe handlen, hvis 'de lod den morder' arbejde videre hos dem.

Arbejdsgiveren stod ved sin medarbejders side, men presset blev så stort, at den 38-årige sygemeldte sig fra arbejdet.

Nu skal advokat og klient drøfte, om de vil anke afgørelsen.